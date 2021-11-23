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https://sputnik-georgia.ru/20211123/natelashvili-nazval-prichiny-bed-gruzii-262304774.html
Нателашвили назвал причины бед Грузии
Нателашвили назвал причины бед Грузии
Главный лейборист Грузии в очередную годовщину "революции роз" дал оценку событиям 2003 года 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T14:50+0400
2021-11-23T15:26+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
зураб жвания
эдуард шеварднадзе
лейбористская партия
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Лидер "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили считает, что все проблемы Грузии, и в том числе экс-президента страны Михаила Саакашвили, связаны с тем, что он пришел к власти путем революции.Министр юстиции не исключает личного присутствия Саакашвили на суде&gt;&gt;Саакашвили является заключенным, он отбывает наказание по двум уголовных делам. В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале в городе Гори, неподалеку от Тбилиси. Туда его перевезли в ночь на субботу из тбилисской тюремной больницы спустя 50 дней голодовки.Нателашвили назвал "революцию роз", произошедшую в 2003 году, "насильственным государственным переворотом", который произошел с согласия на то время президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, который "нуждался в неприкосновенности за совершенные многие грехи".Оппозиционер подчеркнул, что президентский срок Шеварднадзе истекал через шесть месяцев, а в парламенте было представлено пять партий."В стране появлялись зародыши многопартийной демократии, которым эта якобы революция одним махом руки положила конец, горькие последствия которой мы будем пожинать еще долго… Это голая правда, и мы не сможем выйти из этого замкнутого круга, громко не заявив об этом", - написал Нателашвили.Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.К чему приводят протесты - фото&gt;&gt;Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили и Зурабом Жвания (бывший премьер-министр), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211122/nazvana-tsel-saakashvili---deputat-ot-end-soobschila-podrobnosti-posle-vstrechi-262288466.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, зураб жвания, эдуард шеварднадзе, лейбористская партия

Нателашвили назвал причины бед Грузии

14:50 23.11.2021 (обновлено: 15:26 23.11.2021)
© Facebook / Shalva NatelashviliШалва Нателашвили
Шалва Нателашвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© Facebook / Shalva Natelashvili
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Главный лейборист Грузии в очередную годовщину "революции роз" дал оценку событиям 2003 года
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Лидер "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили считает, что все проблемы Грузии, и в том числе экс-президента страны Михаила Саакашвили, связаны с тем, что он пришел к власти путем революции.
Министр юстиции не исключает личного присутствия Саакашвили на суде>>
Саакашвили является заключенным, он отбывает наказание по двум уголовных делам. В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале в городе Гори, неподалеку от Тбилиси. Туда его перевезли в ночь на субботу из тбилисской тюремной больницы спустя 50 дней голодовки.

"Все наши сегодняшние беды, в том числе и то, что происходит с Михаилом Саакашвили, берет старт именно с т.н. "революции роз", - написал Нателашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Нателашвили назвал "революцию роз", произошедшую в 2003 году, "насильственным государственным переворотом", который произошел с согласия на то время президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, который "нуждался в неприкосновенности за совершенные многие грехи".
Оппозиционер подчеркнул, что президентский срок Шеварднадзе истекал через шесть месяцев, а в парламенте было представлено пять партий.
"В стране появлялись зародыши многопартийной демократии, которым эта якобы революция одним махом руки положила конец, горькие последствия которой мы будем пожинать еще долго… Это голая правда, и мы не сможем выйти из этого замкнутого круга, громко не заявив об этом", - написал Нателашвили.
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Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.
В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.
К чему приводят протесты - фото>>
Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.
Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили и Зурабом Жвания (бывший премьер-министр), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.
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