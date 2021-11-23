https://sputnik-georgia.ru/20211123/natelashvili-nazval-prichiny-bed-gruzii-262304774.html

Нателашвили назвал причины бед Грузии

Нателашвили назвал причины бед Грузии

Главный лейборист Грузии в очередную годовщину "революции роз" дал оценку событиям 2003 года 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T14:50+0400

2021-11-23T14:50+0400

2021-11-23T15:26+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

зураб жвания

эдуард шеварднадзе

лейбористская партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249835628_0:143:1776:1142_1920x0_80_0_0_cebcfe019a63489e24007e14b1bdf7a6.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Лидер "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили считает, что все проблемы Грузии, и в том числе экс-президента страны Михаила Саакашвили, связаны с тем, что он пришел к власти путем революции.Министр юстиции не исключает личного присутствия Саакашвили на суде>>Саакашвили является заключенным, он отбывает наказание по двум уголовных делам. В настоящее время экс-президент находится в военном госпитале в городе Гори, неподалеку от Тбилиси. Туда его перевезли в ночь на субботу из тбилисской тюремной больницы спустя 50 дней голодовки.Нателашвили назвал "революцию роз", произошедшую в 2003 году, "насильственным государственным переворотом", который произошел с согласия на то время президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, который "нуждался в неприкосновенности за совершенные многие грехи".Оппозиционер подчеркнул, что президентский срок Шеварднадзе истекал через шесть месяцев, а в парламенте было представлено пять партий."В стране появлялись зародыши многопартийной демократии, которым эта якобы революция одним махом руки положила конец, горькие последствия которой мы будем пожинать еще долго… Это голая правда, и мы не сможем выйти из этого замкнутого круга, громко не заявив об этом", - написал Нателашвили.Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.К чему приводят протесты - фото>>Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили и Зурабом Жвания (бывший премьер-министр), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/nazvana-tsel-saakashvili---deputat-ot-end-soobschila-podrobnosti-posle-vstrechi-262288466.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, зураб жвания, эдуард шеварднадзе, лейбористская партия