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Названа цель Саакашвили - депутат от ЕНД сообщила подробности после встречи
Названа цель Саакашвили - депутат от ЕНД сообщила подробности после встречи
Депутат Херхеулидзе обсудила с Саакашвили в военном госпитале дальнейшие планы 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T19:24+0400
2021-11-22T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Перевод в больницу не был самоцелью экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, он хочет полноценно включиться в политические процессы в Грузии, сказала его соратник, оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе после встречи с ним.Состояние Саакашвили стабильное - мнение консилиума врачей>>Саакашвили перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори на 50-й день голодовки в ночь на 20 ноября. Решение было принято после того, как днем ранее состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось и он потерял сознание.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года 29 сентября в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>В одном из видео, которые Саакашвили обнародовал до ареста, он сказал, что приехал в Грузию, рискуя жизнью, и призвал население голосовать за партию "Единое национальное движение", которую в свое время основал именно он."Сейчас встает главный вопрос – вопрос его (Саакашвили – ред.) освобождения. Само собой, этот вопрос стоит в политической повестке дня. Мы говорили об этих вопросах и, естественно, о планах, которые касаются текущих процессов в Грузии", - сказала Херхеулидзе.Саакашвили был задержан, так как ранее он был заочно осужден по двум уголовным делам и приговорен к шести годам заключения. Кроме того, против него возбуждено еще три уголовных дела, в том числе о незаконном пересечении границы.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, голодовка, арест, возвращение и арест саакашвили
Названа цель Саакашвили - депутат от ЕНД сообщила подробности после встречи
19:24 22.11.2021 (обновлено: 19:28 22.11.2021)
Депутат Херхеулидзе обсудила с Саакашвили в военном госпитале дальнейшие планы
ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Перевод в больницу не был самоцелью экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, он хочет полноценно включиться в политические процессы в Грузии, сказала его соратник, оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе после встречи с ним.
Саакашвили перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори на 50-й день голодовки в ночь на 20 ноября. Решение было принято после того, как днем ранее состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось и он потерял сознание.
"Перевод Михаила Саакашвили в больницу - это не тот путь, который был заявлен при его приезде в страну. Как вам известно, его желание - полноценное включение в политическую деятельность. У него нет никакой возможности обратиться к народу на судах, нет возможности прямого общения со своим народом", - сказала Херхеулидзе.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года 29 сентября в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован.
В одном из видео, которые Саакашвили обнародовал до ареста, он сказал, что приехал в Грузию, рискуя жизнью, и призвал население голосовать за партию "Единое национальное движение", которую в свое время основал именно он.
"Сейчас встает главный вопрос – вопрос его (Саакашвили – ред.) освобождения. Само собой, этот вопрос стоит в политической повестке дня. Мы говорили об этих вопросах и, естественно, о планах, которые касаются текущих процессов в Грузии", - сказала Херхеулидзе.
Саакашвили был задержан, так как ранее он был заочно осужден по двум уголовным делам и приговорен к шести годам заключения. Кроме того, против него возбуждено еще три уголовных дела, в том числе о незаконном пересечении границы.
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