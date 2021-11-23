Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211123/ministr-yustitsii-ne-isklyuchaet-dostavku-saakashvili-v-zal-suda-262292970.html
Министр юстиции не исключает доставку Саакашвили в зал суда
Министр юстиции не исключает доставку Саакашвили в зал суда
Мы обязательно дождемся заключения врачей о состоянии его здоровья и в будущем Саакашвили предстанет перед судом, заявил министр 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T00:15+0400
2021-11-23T00:18+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
министерство юстиции грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058955_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b627af5f119f188f961bf9417cfe6dd9.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прекращение голодовки заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили может стать основанием для его присутствия на судебных процессах, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года на 29 ноября.По словам министра, было два основных фактора, из-за которых Саакашвили было отказано в этапировании в здание Тбилисского городского суда: один - безопасность, другой - состояние здоровья. Служба госбезопасности еще в конце октября возбудила уголовное дело по статье "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". СГБ и Пенитенциарная Служба опасались провокации со стороны сторонников экс-президента."Состояние здоровья, конечно же, является для нас главной отправной точкой, и, естественно, это основа основ, и здесь мы не могли допустить даже существования теоретического риска. Поэтому, когда этот риск исключен, специальная пенитенциарная служба сможет доставить его в зал суда", - сказал Брегадзе.Брегадзе также отметил, что с 2019 года в пенитенциарной системе было зафиксировано около 2 тысяч случаев объявления голодовки и во всех из них Пенитенциарная служба справилась с возникшими рисками.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211115/ocherednoe-zasedanie-suda-nad-saakashvili-sostoitsya-vo-vtornik-262097306.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058955_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_8e76e617e4b9d6e5f4d730516db5c7dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, министерство юстиции грузии

Министр юстиции не исключает доставку Саакашвили в зал суда

00:15 23.11.2021 (обновлено: 00:18 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Мы обязательно дождемся заключения врачей о состоянии его здоровья и в будущем Саакашвили предстанет перед судом, заявил министр
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прекращение голодовки заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили может стать основанием для его присутствия на судебных процессах, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года на 29 ноября.

"Как уже известно общественности, Михаил Саакашвили прекратил голодовку, мы обязательно дождемся заключения врачей о состоянии его здоровья, и исключение этого фактора дает нам основание для того, чтобы Михаил Саакашвили в будущем предстал в зале суда", - сказал Брегадзе в эфире телеканала "Имеди".

По словам министра, было два основных фактора, из-за которых Саакашвили было отказано в этапировании в здание Тбилисского городского суда: один - безопасность, другой - состояние здоровья. Служба госбезопасности еще в конце октября возбудила уголовное дело по статье "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". СГБ и Пенитенциарная Служба опасались провокации со стороны сторонников экс-президента.
"Состояние здоровья, конечно же, является для нас главной отправной точкой, и, естественно, это основа основ, и здесь мы не могли допустить даже существования теоретического риска. Поэтому, когда этот риск исключен, специальная пенитенциарная служба сможет доставить его в зал суда", - сказал Брегадзе.
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
Суд приступит к рассмотрению дела Саакашвили о незаконном пересечении границы
15 ноября, 22:52
Брегадзе также отметил, что с 2019 года в пенитенциарной системе было зафиксировано около 2 тысяч случаев объявления голодовки и во всех из них Пенитенциарная служба справилась с возникшими рисками.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.
После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
Читайте также
Саакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, рассказали врачи
Оппозиция завершила акцию протеста, а депутаты - голодовку
Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:00Какой сегодня церковный праздник: 23 ноября 2021
00:15Министр юстиции не исключает доставку Саакашвили в зал суда
ВчераМинздрав Грузии предложил консилиуму врачей при омбудсмене посетить Саакашвили
ВчераИнфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии
ВчераАвстрия начинает европейский локдаун
Вчера"Газпром" предупредил Молдову об остановке поставок газа из-за неплатежей
ВчераЦирки Франции останутся без диких животных
ВчераТело мужчины нашли в реке на западе Грузии
ВчераСША открывают "кубышку" - Байден готов продавать нефть из стратегического резерва
ВчераСайт Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке
ВчераЖизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог
ВчераДесятки тысяч психотропных препаратов конфискованы в Грузии с начала года
ВчераНазвана цель Саакашвили - депутат от ЕНД сообщила подробности после встречи
ВчераКаладзе назвал две проблемы, связанные с безработицей в Грузии
ВчераГазета "Вечерний Тбилиси" выпустила приложение об истории российско-грузинских отношений
ВчераПартия Гахария решила активизироваться на местном уровне
ВчераВ Грузии ужесточат правила работы онлайн-казино - Минфин отчитается через неделю
ВчераНовый мэр Цаленджиха обещает создать коалиционное правительство в своем муниципалитете
ВчераАктивисты заступились за памятник Неизвестному солдату в парке Ваке
ВчераВ Грузии учреждена новая литературная премия "Лучший года"