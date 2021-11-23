https://sputnik-georgia.ru/20211123/ministr-yustitsii-ne-isklyuchaet-dostavku-saakashvili-v-zal-suda-262292970.html

Министр юстиции не исключает доставку Саакашвили в зал суда

Министр юстиции не исключает доставку Саакашвили в зал суда

Мы обязательно дождемся заключения врачей о состоянии его здоровья и в будущем Саакашвили предстанет перед судом, заявил министр 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T00:15+0400

2021-11-23T00:15+0400

2021-11-23T00:18+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

министерство юстиции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058955_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b627af5f119f188f961bf9417cfe6dd9.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прекращение голодовки заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили может стать основанием для его присутствия на судебных процессах, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года на 29 ноября.По словам министра, было два основных фактора, из-за которых Саакашвили было отказано в этапировании в здание Тбилисского городского суда: один - безопасность, другой - состояние здоровья. Служба госбезопасности еще в конце октября возбудила уголовное дело по статье "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". СГБ и Пенитенциарная Служба опасались провокации со стороны сторонников экс-президента."Состояние здоровья, конечно же, является для нас главной отправной точкой, и, естественно, это основа основ, и здесь мы не могли допустить даже существования теоретического риска. Поэтому, когда этот риск исключен, специальная пенитенциарная служба сможет доставить его в зал суда", - сказал Брегадзе.Брегадзе также отметил, что с 2019 года в пенитенциарной системе было зафиксировано около 2 тысяч случаев объявления голодовки и во всех из них Пенитенциарная служба справилась с возникшими рисками.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/ocherednoe-zasedanie-suda-nad-saakashvili-sostoitsya-vo-vtornik-262097306.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, министерство юстиции грузии