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Оппозиция предлагает доверить судьбу Саакашвили иностранным судьям
Оппозиция предлагает доверить судьбу Саакашвили иностранным судьям
Привлечение к судебным слушаниям иностранных специалистов может стать своего рода экспериментом, считает адвокат 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T17:54+0400
2021-11-23T17:54+0400
2021-11-23T18:02+0400
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михаил саакашвили
грузинская мечта
эка беселия
анна долидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Делами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже приговорен к шести годам тюрьмы, должны заняться иностранные судьи, считают лидеры оппозиционных партий.Министр юстиции не исключает личного присутствия Саакашвили на суде>>Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.По словам депутата, любое решение грузинской судебной системы станет предметом спекуляций из-за недоверия.Одной из первых о том, что приговор по делам Саакашвили должны вынести иностранные судьи, в начале ноября заговорила лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. По ее словам, должна быть создана группа специалистов, которую укомплектуют иностранные судьи.Грузинское законодательство не предусматривает такой процедуры, сказала адвокат, бывший депутат парламента Грузии Эка Беселия. Тем не менее, она отметила, что привлечение к судебным слушаниям иностранных специалистов может стать своего рода экспериментом.При этом она подчеркнула, что вмешательство иностранных судей не станет выходом из сложившейся ситуации, так как менять нужно всю систему правосудия."В действительности система правосудия должна быть изменена новыми кадрами, но для этого нужна системная реформа. Но этого не произойдет в руках "Грузинской мечты", - сказала Беселия.Власти решили перевести Саакашвили в госпиталь по собственной инициативе – Минюст Грузии>>Еще несколько лет назад Беселия была одной из ключевых фигур в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Она ушла в оппозицию из-за разногласий с соратниками.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.
https://sputnik-georgia.ru/20211123/saakashvili-zanovo-uchitsya-khodit-posle-golodovki-rasskazali-vrachi-262309534.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, эка беселия, анна долидзе, возвращение и арест саакашвили
Оппозиция предлагает доверить судьбу Саакашвили иностранным судьям
17:54 23.11.2021 (обновлено: 18:02 23.11.2021)
Привлечение к судебным слушаниям иностранных специалистов может стать своего рода экспериментом, считает адвокат
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Делами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже приговорен к шести годам тюрьмы, должны заняться иностранные судьи, считают лидеры оппозиционных партий.
Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.
"Выход заключается в том, чтобы ввести временную норму, согласно которой иностранные судьи, скажем, судьи с опытом работы в Страсбурге и т. д., рассмотрят этот вопрос и он будет закрыт. Я считаю, что дела, по которым уже была признана вина, должны быть пересмотрены", - сказал депутат парламента, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
По словам депутата, любое решение грузинской судебной системы станет предметом спекуляций из-за недоверия.
Одной из первых о том, что приговор по делам Саакашвили должны вынести иностранные судьи, в начале ноября заговорила лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. По ее словам, должна быть создана группа специалистов, которую укомплектуют иностранные судьи.
Грузинское законодательство не предусматривает такой процедуры, сказала адвокат, бывший депутат парламента Грузии Эка Беселия. Тем не менее, она отметила, что привлечение к судебным слушаниям иностранных специалистов может стать своего рода экспериментом.
При этом она подчеркнула, что вмешательство иностранных судей не станет выходом из сложившейся ситуации, так как менять нужно всю систему правосудия.
"В действительности система правосудия должна быть изменена новыми кадрами, но для этого нужна системная реформа. Но этого не произойдет в руках "Грузинской мечты", - сказала Беселия.
Еще несколько лет назад Беселия была одной из ключевых фигур в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Она ушла в оппозицию из-за разногласий с соратниками.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.