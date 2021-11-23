Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211123/oppozitsiya-predlagaet-doverit-sudbu-saakashvili-inostrannym-sudyam-262310057.html
Оппозиция предлагает доверить судьбу Саакашвили иностранным судьям
Оппозиция предлагает доверить судьбу Саакашвили иностранным судьям
Привлечение к судебным слушаниям иностранных специалистов может стать своего рода экспериментом, считает адвокат 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T17:54+0400
2021-11-23T18:02+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
грузинская мечта
эка беселия
анна долидзе
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24575/68/245756832_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fc784c666c2914a0ae011e9c966fae15.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Делами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже приговорен к шести годам тюрьмы, должны заняться иностранные судьи, считают лидеры оппозиционных партий.Министр юстиции не исключает личного присутствия Саакашвили на суде&gt;&gt;Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.По словам депутата, любое решение грузинской судебной системы станет предметом спекуляций из-за недоверия.Одной из первых о том, что приговор по делам Саакашвили должны вынести иностранные судьи, в начале ноября заговорила лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. По ее словам, должна быть создана группа специалистов, которую укомплектуют иностранные судьи.Грузинское законодательство не предусматривает такой процедуры, сказала адвокат, бывший депутат парламента Грузии Эка Беселия. Тем не менее, она отметила, что привлечение к судебным слушаниям иностранных специалистов может стать своего рода экспериментом.При этом она подчеркнула, что вмешательство иностранных судей не станет выходом из сложившейся ситуации, так как менять нужно всю систему правосудия."В действительности система правосудия должна быть изменена новыми кадрами, но для этого нужна системная реформа. Но этого не произойдет в руках "Грузинской мечты", - сказала Беселия.Власти решили перевести Саакашвили в госпиталь по собственной инициативе – Минюст Грузии&gt;&gt;Еще несколько лет назад Беселия была одной из ключевых фигур в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Она ушла в оппозицию из-за разногласий с соратниками.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.
https://sputnik-georgia.ru/20211123/saakashvili-zanovo-uchitsya-khodit-posle-golodovki-rasskazali-vrachi-262309534.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24575/68/245756832_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5f3d1f11cc612535d92330e4a89e964f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, эка беселия, анна долидзе, возвращение и арест саакашвили

Оппозиция предлагает доверить судьбу Саакашвили иностранным судьям

17:54 23.11.2021 (обновлено: 18:02 23.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Привлечение к судебным слушаниям иностранных специалистов может стать своего рода экспериментом, считает адвокат
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Делами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже приговорен к шести годам тюрьмы, должны заняться иностранные судьи, считают лидеры оппозиционных партий.
Министр юстиции не исключает личного присутствия Саакашвили на суде>>
Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.

"Выход заключается в том, чтобы ввести временную норму, согласно которой иностранные судьи, скажем, судьи с опытом работы в Страсбурге и т. д., рассмотрят этот вопрос и он будет закрыт. Я считаю, что дела, по которым уже была признана вина, должны быть пересмотрены", - сказал депутат парламента, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

По словам депутата, любое решение грузинской судебной системы станет предметом спекуляций из-за недоверия.
Одной из первых о том, что приговор по делам Саакашвили должны вынести иностранные судьи, в начале ноября заговорила лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. По ее словам, должна быть создана группа специалистов, которую укомплектуют иностранные судьи.
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
Саакашвили заново учится ходить после голодовки, рассказали врачи
17:36
Грузинское законодательство не предусматривает такой процедуры, сказала адвокат, бывший депутат парламента Грузии Эка Беселия. Тем не менее, она отметила, что привлечение к судебным слушаниям иностранных специалистов может стать своего рода экспериментом.
При этом она подчеркнула, что вмешательство иностранных судей не станет выходом из сложившейся ситуации, так как менять нужно всю систему правосудия.
"В действительности система правосудия должна быть изменена новыми кадрами, но для этого нужна системная реформа. Но этого не произойдет в руках "Грузинской мечты", - сказала Беселия.
Власти решили перевести Саакашвили в госпиталь по собственной инициативе – Минюст Грузии>>
Еще несколько лет назад Беселия была одной из ключевых фигур в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Она ушла в оппозицию из-за разногласий с соратниками.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:14Омбудсмен призвала обеспечить справедливый суд по делам Саакашвили
18:56США отрабатывают тактику нанесения ядерных ударов по России – Шойгу
18:18МВД Грузии раскрыло подробности нападения на "Банк Грузии"
18:00Сторонники Саакашвили выстроились в живую цепь в Тбилиси в годовщину "революции роз"
17:54Оппозиция предлагает доверить судьбу Саакашвили иностранным судьям
17:36Саакашвили заново учится ходить после голодовки, рассказали врачи
17:25Беларусь обвинила Польшу в применении взрыв-пакетов и слезоточивого газа против мигрантов
16:30Власти решили перевести Саакашвили в госпиталь по собственной инициативе – Минюст Грузии
16:00Неизвестный попытался ограбить банк в Тбилиси
15:52Сильное наводнение в Канаде вызвало оползень и обрушение шоссе - видео
15:51Работа есть, мотивации нет - Ассоциация работодателей Грузии
14:56Бюджет Батуми на 2022 год стал предметом споров властей и оппозиции
14:50Нателашвили назвал причины бед Грузии
14:36Грузинские яблоки стали дороже, а их экспорт сократился
14:22Уже стоит! Кети Топурия показала редкое видео с маленьким сыном
14:07Армения проинформировала Москву о готовности к нормализации отношений с Турцией
13:47В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа
13:08В Грузии вакцинация от гриппа будет для всех бесплатной до 1 декабря
12:41Ковид-статистика Грузии: показатель смертности стабильно высокий
12:21Центральная трасса Грузии будет закрыта в ночное время