https://sputnik-georgia.ru/20211123/saakashvili-zanovo-uchitsya-khodit-posle-golodovki-rasskazali-vrachi-262309534.html

Саакашвили заново учится ходить после голодовки, рассказали врачи

Саакашвили заново учится ходить после голодовки, рассказали врачи

После врачей государственного консилиума к Саакашвили зашли Народный защитник Грузии и собранная ей группа медиков. Они предоставят свое заключение о состоянии... 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T17:36+0400

2021-11-23T17:36+0400

2021-11-23T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Врачи консилиума, созванного по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, попытались поднять с кровати экс-президента Михаила Саакашвили и пройти с ним несколько шагов, заявила после посещения пациента в Горийском госпитале одна из медиков Нино Шарашенидзе.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.По ее словам, состояние здоровья бывшего президента Грузии динамично улучшается."Он принимает пищу согласно строго определенному количеству калорий. На основании лабораторного наблюдения дозировка принимаемых лекарственных препаратов регулярно корректируется параллельно с дозировкой питания", - сказала Шарашенидзе.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, минздрав грузии, возвращение и арест саакашвили