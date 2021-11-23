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Саакашвили заново учится ходить после голодовки, рассказали врачи
Саакашвили заново учится ходить после голодовки, рассказали врачи
После врачей государственного консилиума к Саакашвили зашли Народный защитник Грузии и собранная ей группа медиков. Они предоставят свое заключение о состоянии... 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T17:36+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Врачи консилиума, созванного по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, попытались поднять с кровати экс-президента Михаила Саакашвили и пройти с ним несколько шагов, заявила после посещения пациента в Горийском госпитале одна из медиков Нино Шарашенидзе.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.По ее словам, состояние здоровья бывшего президента Грузии динамично улучшается."Он принимает пищу согласно строго определенному количеству калорий. На основании лабораторного наблюдения дозировка принимаемых лекарственных препаратов регулярно корректируется параллельно с дозировкой питания", - сказала Шарашенидзе.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, минздрав грузии, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили заново учится ходить после голодовки, рассказали врачи

17:36 23.11.2021
© Facebook / Mikheil SaakashviliМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© Facebook / Mikheil Saakashvili
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После врачей государственного консилиума к Саакашвили зашли Народный защитник Грузии и собранная ей группа медиков. Они предоставят свое заключение о состоянии здоровья заключенного позже
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Врачи консилиума, созванного по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, попытались поднять с кровати экс-президента Михаила Саакашвили и пройти с ним несколько шагов, заявила после посещения пациента в Горийском госпитале одна из медиков Нино Шарашенидзе.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.
"Физически он намного активнее, сегодня была первая попытка пройтись. Постепенно он выглядит лучше с каждым днем, как физически, так и лабораторно. Определенно, у человека, голодавшего такой промежуток времени, возникли бы трудности с передвижением. Его клиническое состояние намного лучше", - сказала Шарашенидзе.
По ее словам, состояние здоровья бывшего президента Грузии динамично улучшается.
"Он принимает пищу согласно строго определенному количеству калорий. На основании лабораторного наблюдения дозировка принимаемых лекарственных препаратов регулярно корректируется параллельно с дозировкой питания", - сказала Шарашенидзе.
После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
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