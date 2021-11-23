https://sputnik-georgia.ru/20211123/vlasti-reshili-perevesti-saakashvili-v-gospital-po-sobstvennoy-initsiative--minyust-gruzii-262308043.html
Власти решили перевести Саакашвили в госпиталь по собственной инициативе – Минюст Грузии
Власти решили перевести Саакашвили в госпиталь по собственной инициативе – Минюст Грузии
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Грузии получило письмо из Европейского суда по правам человека уже после того, как заключенного экс-президента... 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T16:30+0400
2021-11-23T16:30+0400
2021-11-23T16:29+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
еспч
министерство юстиции грузии
европейский суд по правам человека
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Грузии получило письмо из Европейского суда по правам человека уже после того, как заключенного экс-президента Михаила Саакашвили предложили перевести в Горийский военный госпиталь, заявил замглавы ведомства Бека Дзамашвили.Адвокат экс-президента Тамта Мурадашвили ранее заявила, что 19 ноября ЕСПЧ направил грузинским властям письмо, в котором в качестве временной меры обязал перевести Саакашвили в многопрофильную клинику. По ее словам, таким образом власти были вынуждены пойти на уступки.По его словам, в упомянутом письме Страсбургский суд призвал заявителя "немедленно прекратить голодовку", а Грузии указал учесть во время лечения Саакашвили заключение группы врачей, посетившей его 17 ноября."Суд также уточнил, что действия, которые обязали выполнить обе стороны, были независимы друг от друга и безоговорочны, тем самым указав заявителю, что любые предварительные условия для прекращения голодовки недопустимы", – добавил он.Как поясняет замминистра юстиции, после того как Михаил Саакашвили был доставлен в Горийский госпиталь, Минюст уже дважды отправлял промежуточную информацию в Страсбургский суд.Адвокаты находящегося в заключении экс-президента Саакашвили обратились в Страсбургский суд с просьбой о применении временной меры - обязать власти перевести экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику.В ответ Страсбургский суд предложил сторонам в течение двух недель, до 24 ноября, представить аргументы, а также призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти –обеспечить ему безопасность и надлежащую медицинскую помощь.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, еспч, министерство юстиции грузии, европейский суд по правам человека, возвращение и арест саакашвили
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik.
Министерство юстиции Грузии получило письмо из Европейского суда по правам человека уже после того, как заключенного экс-президента Михаила Саакашвили предложили перевести в Горийский военный госпиталь, заявил
замглавы ведомства Бека Дзамашвили.
Адвокат экс-президента Тамта Мурадашвили ранее заявила, что 19 ноября ЕСПЧ направил грузинским властям письмо, в котором в качестве временной меры обязал перевести Саакашвили в многопрофильную клинику. По ее словам, таким образом власти были вынуждены пойти на уступки.
"Мы получили данное письмо из Страсбургского суда вечером 19 ноября уже после того, как министр юстиции провел брифинг и предложил отвезти Саакашвили, который не выполнял настоятельного требования ЕСПЧ о прекращении голодовки, в Горийский госпиталь", – сказал Дзамашвили.
По его словам, в упомянутом письме Страсбургский суд призвал заявителя "немедленно прекратить голодовку", а Грузии указал учесть во время лечения Саакашвили заключение группы врачей, посетившей его 17 ноября.
"Суд также уточнил, что действия, которые обязали выполнить обе стороны, были независимы друг от друга и безоговорочны, тем самым указав заявителю, что любые предварительные условия для прекращения голодовки недопустимы", – добавил он.
Как поясняет замминистра юстиции, после того как Михаил Саакашвили был доставлен в Горийский госпиталь, Минюст уже дважды отправлял промежуточную информацию в Страсбургский суд.
Адвокаты находящегося в заключении экс-президента Саакашвили обратились в Страсбургский суд с просьбой о применении временной меры - обязать власти перевести экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику.
В ответ Страсбургский суд предложил сторонам в течение двух недель, до 24 ноября, представить аргументы, а также призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти –обеспечить ему безопасность и надлежащую медицинскую помощь.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.
После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
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