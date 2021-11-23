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Власти решили перевести Саакашвили в госпиталь по собственной инициативе – Минюст Грузии

Власти решили перевести Саакашвили в госпиталь по собственной инициативе – Минюст Грузии

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Грузии получило письмо из Европейского суда по правам человека уже после того, как заключенного экс-президента... 23.11.2021, Sputnik Грузия

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министерство юстиции грузии

европейский суд по правам человека

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Грузии получило письмо из Европейского суда по правам человека уже после того, как заключенного экс-президента Михаила Саакашвили предложили перевести в Горийский военный госпиталь, заявил замглавы ведомства Бека Дзамашвили.Адвокат экс-президента Тамта Мурадашвили ранее заявила, что 19 ноября ЕСПЧ направил грузинским властям письмо, в котором в качестве временной меры обязал перевести Саакашвили в многопрофильную клинику. По ее словам, таким образом власти были вынуждены пойти на уступки.По его словам, в упомянутом письме Страсбургский суд призвал заявителя "немедленно прекратить голодовку", а Грузии указал учесть во время лечения Саакашвили заключение группы врачей, посетившей его 17 ноября."Суд также уточнил, что действия, которые обязали выполнить обе стороны, были независимы друг от друга и безоговорочны, тем самым указав заявителю, что любые предварительные условия для прекращения голодовки недопустимы", – добавил он.Как поясняет замминистра юстиции, после того как Михаил Саакашвили был доставлен в Горийский госпиталь, Минюст уже дважды отправлял промежуточную информацию в Страсбургский суд.Адвокаты находящегося в заключении экс-президента Саакашвили обратились в Страсбургский суд с просьбой о применении временной меры - обязать власти перевести экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику.В ответ Страсбургский суд предложил сторонам в течение двух недель, до 24 ноября, представить аргументы, а также призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти –обеспечить ему безопасность и надлежащую медицинскую помощь.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, еспч, министерство юстиции грузии, европейский суд по правам человека, возвращение и арест саакашвили