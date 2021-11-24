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Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина, пишут СМИ
Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина, пишут СМИ
Известно, что Следственный комитет Москвы вновь проводит проверку творчества популярного рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T15:31+0400
2021-11-24T15:31+0400
2021-11-24T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".СМИ сообщают, что Моргенштерна видели сегодня утром вместе с женой и охранником при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске. При этом отмечается, что концертов в Смоленске у исполнителя не было.Адвокат артиста Сергей Жорин не смог подтвердить информацию отъезде рэпера с женой.Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.Читайте также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
моргенштерн
Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина, пишут СМИ
Известно, что Следственный комитет Москвы вновь проводит проверку творчества популярного рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
СМИ сообщают, что Моргенштерна видели сегодня утром вместе с женой и охранником при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске. При этом отмечается, что концертов в Смоленске у исполнителя не было.
Адвокат артиста Сергей Жорин не смог подтвердить информацию отъезде рэпера с женой.
Ранее, в июне 2021 года, суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.
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