https://sputnik-georgia.ru/20211117/morgenshtern-budet-veduschim-shou-russkiy-nindzya-vopreki-skandalu-262116362.html

Моргенштерн будет ведущим шоу "Русский ниндзя" вопреки скандалу

Моргенштерн будет ведущим шоу "Русский ниндзя" вопреки скандалу

Ранее премьера проекта, которая была назначена на 27 октября, была отложена, а Моргенштерн и вовсе "исчез" с афиш проекта 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T07:05+0400

2021-11-17T07:05+0400

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ида галич

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ТБИЛИСИ, 17 ноя - Sputnik. Телеканал СТС объявил дату премьеры шоу "Русский ниндзя", где в качестве ведущих выступят рэпер Моргенштерн и блогер Ида Галич. Первый выпуск шоу выйдет 22 ноября.Несмотря на "шумиху" вокруг премьеры "Русского ниндзя", которая была отложена из-за скандала вокруг Моргенштерна, шоу все же состоится в том составе ведущих, который был известен ранее – с Алишерем, Идой Галич и регбистом Василием Артемьевым.Бороться за звание самого сильного героя будут двести человек, которых отобрали из восьми тысяч претендентов.Съемки "Русского ниндзя" начались в октябре в сочинском Олимпийском парке, где была подготовлена сложнейшая полоса препятствий, которую частями доставляли из Бельгии. Шоу снято по международному формату. В 2017-2018 годах два сезона "Русского ниндзя" показал Первый канал, третий сезон появится уже на СТС.Напомним, что скандал вокруг Моргенштерна возник в октябре после его интервью Ксении Собчак. 23-летний рэпер неожиданно резко высказался о том, что 9 мая правительство выделяет огромные суммы на празднование памятной даты.После этого премьера проекта, которая была назначена на 27 октября, была отложена, а Моргенштерн и вовсе "исчез" с афиш проекта.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, российский шоу-бизнес, ида галич