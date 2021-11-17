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Моргенштерн будет ведущим шоу "Русский ниндзя" вопреки скандалу
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Ранее премьера проекта, которая была назначена на 27 октября, была отложена, а Моргенштерн и вовсе "исчез" с афиш проекта
ТБИЛИСИ, 17 ноя - Sputnik. Телеканал СТС объявил дату премьеры шоу "Русский ниндзя", где в качестве ведущих выступят рэпер Моргенштерн и блогер Ида Галич. Первый выпуск шоу выйдет 22 ноября.
Несмотря на "шумиху" вокруг премьеры "Русского ниндзя", которая была отложена из-за скандала вокруг Моргенштерна, шоу все же состоится в том составе ведущих, который был известен ранее – с Алишерем, Идой Галич и регбистом Василием Артемьевым.
Бороться за звание самого сильного героя будут двести человек, которых отобрали из восьми тысяч претендентов.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Съемки "Русского ниндзя" начались в октябре в сочинском Олимпийском парке, где была подготовлена сложнейшая полоса препятствий, которую частями доставляли из Бельгии. Шоу снято по международному формату. В 2017-2018 годах два сезона "Русского ниндзя" показал Первый канал, третий сезон появится уже на СТС.
Напомним, что скандал вокруг Моргенштерна возник в октябре после его интервью Ксении Собчак. 23-летний рэпер неожиданно резко высказался о том, что 9 мая правительство выделяет огромные суммы на празднование памятной даты.
После этого премьера проекта, которая была назначена на 27 октября, была отложена, а Моргенштерн и вовсе "исчез" с афиш проекта.
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