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Сколько Моргенштерн зарабатывает на новогодних корпоративах
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Количество концертов уменьшилось, а цены за выступления - наоборот. Кто в российском шоу-бизнесе берет больше всех на Новый год
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Стало известно сколько получает за корпоративный вечер на Новый год популярный российский рэпер Моргенштерн, а также другие российские звезды.
Несмотря на пандемию коронавируса, артистам все же удается заработать благодаря корпоративам. Также сумма, за которую будет выступать артист, зависит от того, в какой день будет выступление – 31 декабря концерт дороже.
Организатор концертов артистов Сергей Лавров отметил, что чаще всего выступают на корпоративах Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Однако теперь в популярности им не уступают более молодые исполнители – Моргенштерн, Клава Кока и другие популярные среди молодежи артисты.
"Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов. Он с грустью признался, что у него запланировано "всего лишь три корпоратива на весь декабрь, да и те пока не подтвердились". Еще два года назад у него же концертов было под 80 за месяц! Разницу считайте сами", - сказал Лавров.
Певец Григорий Лепс
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko/
В этом году самым высокооплачиваемым артистом на корпоративе стал Григорий Лепс. Его гонорар составляет 12 миллионов рублей, а вот выступление Аллы Пугачевой обойдется дешевле – 8 миллионов.
За 50-минутное выступление Моргенштерна придется заплатить 7 миллионов рублей. Столько же можно потратить на приглашение Полины Гагариной и Димы Билана.
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