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https://sputnik-georgia.ru/20211124/tseny-kusayutsya-dilara-morgenshtern-opublikovala-preyskurant-svoego-salona-262308545.html
Цены кусаются: Дилара Моргенштерн опубликовала прейскурант своего салона
Цены кусаются: Дилара Моргенштерн опубликовала прейскурант своего салона
Известно, что Дилара неплохо зарабатывает на рекламе, ведь она Instagram-блогер, однако не скрывает и тот факт, что запустить бизнес ей помог Моргенштерн 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T07:10+0400
2021-11-24T07:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна – Дилара – поделилась прейскурантом своего салона Dilara Nails&amp;Beauty, для некоторых цены оказались завышенными.Дилара недавно с размахом открыла салон красоты в центре Москвы. Теперь у заведения появился прайс на бьюти-процедуры, его можно увидеть на сайте салона.Так, женский маникюр обойдется в 2000 рублей, маникюр с покрытием гель-лаком — в 3200 рублей, мужской маникюр – в 2200 рублей, наращивание ногтей – в 5500 рублей.Оказалось, что цены приемлемыми являются не для всех и даже завышены. Однако нашлись и те, кто всем доволен и только желает удачи бизнесу девушки."Молодец, но цены не для всех. Я живу рядом с Мск и плачу за маник 2000 – это потолок. И дизайн, какой хочу, как на картинке мне ещё делают", "Цены как-то не очень, дорого", "Это просто шикарно, хочу пожелать удачи Диларе в её новом проекте", "Жаль, что живу я в другой стране и не могу посетить", - пишут пользователи.Известно, что Дилара сама неплохо зарабатывает на рекламе, ведь она Instagram-блогер, однако не скрывает и тот факт, что запустить бизнес ей помог Моргенштерн.Читайте также:
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моргенштерн, шоу-бизнес

Цены кусаются: Дилара Моргенштерн опубликовала прейскурант своего салона

07:10 24.11.2021
© Instagram / influesiiДилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© Instagram / influesii
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Известно, что Дилара неплохо зарабатывает на рекламе, ведь она Instagram-блогер, однако не скрывает и тот факт, что запустить бизнес ей помог Моргенштерн
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна – Дилара – поделилась прейскурантом своего салона Dilara Nails&Beauty, для некоторых цены оказались завышенными.
Дилара недавно с размахом открыла салон красоты в центре Москвы. Теперь у заведения появился прайс на бьюти-процедуры, его можно увидеть на сайте салона.
Так, женский маникюр обойдется в 2000 рублей, маникюр с покрытием гель-лаком — в 3200 рублей, мужской маникюр – в 2200 рублей, наращивание ногтей – в 5500 рублей.
Оказалось, что цены приемлемыми являются не для всех и даже завышены. Однако нашлись и те, кто всем доволен и только желает удачи бизнесу девушки.
"Молодец, но цены не для всех. Я живу рядом с Мск и плачу за маник 2000 – это потолок. И дизайн, какой хочу, как на картинке мне ещё делают", "Цены как-то не очень, дорого", "Это просто шикарно, хочу пожелать удачи Диларе в её новом проекте", "Жаль, что живу я в другой стране и не могу посетить", - пишут пользователи.
Известно, что Дилара сама неплохо зарабатывает на рекламе, ведь она Instagram-блогер, однако не скрывает и тот факт, что запустить бизнес ей помог Моргенштерн.
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