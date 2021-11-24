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В России надеются, что прошедшие в Грузии выборы помогут наладить отношения
В России надеются, что прошедшие в Грузии выборы помогут наладить отношения
Также российская сторона привлекла внимание Грузии к открывающимся возможностям в контексте регионального консультативного механизма "3+3" 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T22:03+0400
2021-11-24T22:03+0400
2021-11-24T22:40+0400
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зураб абашидзе
григорий карасин
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В России надеются, что прошедшие в Грузии выборы помогут наладить отношения двух стран, сообщила пресс-служба главы международного комитета Совета федерации Григория Карасина по итогам переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи, в ней приняли участие представители министерств иностранных дел и транспорта двух стран.Отмечается, что был подтвержден "обоюдный настрой на урегулирование проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности".Российская сторона также привлекла внимание к открывающимся для Грузии возможностям по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте инициированного президентами Азербайджана и Турции регионального консультативного механизма "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция).Кроме того, "достигнута договоренность о проведении следующей встречи Карасина и Абашидзе весной 2022 года в очном формате, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка", отмечается в релизе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, грузия, зураб абашидзе, григорий карасин, грузино-российские отношения
В России надеются, что прошедшие в Грузии выборы помогут наладить отношения
22:03 24.11.2021 (обновлено: 22:40 24.11.2021)
Также российская сторона привлекла внимание Грузии к открывающимся возможностям в контексте регионального консультативного механизма "3+3"
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
В России надеются, что прошедшие в Грузии выборы помогут наладить отношения двух стран, сообщила
пресс-служба главы международного комитета Совета федерации Григория Карасина по итогам переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.
Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи, в ней приняли участие представители министерств иностранных дел и транспорта двух стран.
"Российская сторона выразила надежду, что прошедшие в Грузии выборы в органы местного самоуправления будут способствовать нормализации внутриполитической ситуации в стране, прекращению антироссийских проявлений и созданию условий для возобновления процесса нормализации росийско-грузинских отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был подтвержден "обоюдный настрой на урегулирование проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности".
Российская сторона также привлекла внимание к открывающимся для Грузии возможностям по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте инициированного президентами Азербайджана и Турции регионального консультативного механизма "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция).
Кроме того, "достигнута договоренность о проведении следующей встречи Карасина и Абашидзе весной 2022 года в очном формате, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка", отмечается в релизе.
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