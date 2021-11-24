https://sputnik-georgia.ru/20211124/vedma--pokhudevshaya-lolita-pokazala-figuru-v-obtyagivayuschem-naryade--262326028.html

"Ведьма!"- похудевшая Лолита показала фигуру в обтягивающем наряде

"Ведьма!"- похудевшая Лолита показала фигуру в обтягивающем наряде

58-летняя певица поделилась видеороликом из гримерки в Кремлевском дворце - звезда удивила всех своим феноменальным преображением 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T13:44+0400

2021-11-24T13:44+0400

2021-11-24T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Российская певица Лолита шокировала фанатов: похудевшая звезда не стала стесняться и показала фигуру в ультраобтягивающем комбинезоне. "Еще стройнее": Лолита вышла в свет после смены имиджа>>Лолита стала гостьей праздничного концерта в честь юбилея телеканала "МУЗ ТВ". Звезда долго готовилась к мероприятию и приводила себя в порядок. В итоге Милявская смогла поразить всех своим феноменальным похудением. В своем Инстаграм Лолита опубликовала видео из гримерки в Кремлевском дворце: на ролике звезда предстала в обтягивающем переливающемся комбинезоне. Звезда посмеялась и заявила, что костюм вряд ли бы так идеально сел на нее, если бы не памятный знак - награда от команды Муз-ТВ. Фанаты были шокированы, когда увидели фигуру звезды, и сразу же бросились одаривать артистку комплиментами и задавать вопросы о ее диете. "Как вы так похудели?"; "Ведьма! Как так можно похудеть?"; "Немного скромности не помешает"; "Шикарно выглядит"; "Ну это перебор", - прокомментировали подписчики. итайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>

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