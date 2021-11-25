https://sputnik-georgia.ru/20211125/kopiya-babushki-krasota-vnuchki-very-glagolevoy-voskhitila-set-262355523.html

Копия бабушки: красота внучки Веры Глаголевой восхитила Сеть

Копия бабушки: красота внучки Веры Глаголевой восхитила Сеть

Юная красавица отпраздновала свое 15-летие и вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников покойной актрисы 25.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Внучка российской актрисы Веры Глаголевой восхитила Сеть: наследница покойной звезды кино выросла красавицей и стала похожа на знаменитую бабушку.У всенародной любимицы Глаголевой, ушедшей из жизни в 2017 году, осталось три дочки от разных мужей. Старшая из наследниц Глаголевой – Анна – пошла по стопам мамы и тоже стала артисткой. Также у нее подрастает дочь от балетмейстера – Полина.Недавно внучке Глаголевой исполнилось 15 лет, и в честь этого праздника ее мать решила показать редкий снимок Полины. Профессиональные снимки юной красавицы восхитили всех поклонников Глаголевой.Многие фанаты сделали комплимент необычным глазам Полины, а также заметили, что девушка повзрослела и стала похожа на свою бабушку."Красота неописуемая"; "Глаза бабушкины"; "Копия бабушки, как так быстро выросла"; "Аня, ваша девочка похожа и на вас, и на Веру"; "Красивая девушка", - прокомментировали подписчики в Сети.Читайте также:

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