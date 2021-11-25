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Копия бабушки: красота внучки Веры Глаголевой восхитила Сеть
Копия бабушки: красота внучки Веры Глаголевой восхитила Сеть
Юная красавица отпраздновала свое 15-летие и вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников покойной актрисы 25.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
вера глаголева
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Внучка российской актрисы Веры Глаголевой восхитила Сеть: наследница покойной звезды кино выросла красавицей и стала похожа на знаменитую бабушку.У всенародной любимицы Глаголевой, ушедшей из жизни в 2017 году, осталось три дочки от разных мужей. Старшая из наследниц Глаголевой – Анна – пошла по стопам мамы и тоже стала артисткой. Также у нее подрастает дочь от балетмейстера – Полина.Недавно внучке Глаголевой исполнилось 15 лет, и в честь этого праздника ее мать решила показать редкий снимок Полины. Профессиональные снимки юной красавицы восхитили всех поклонников Глаголевой.Многие фанаты сделали комплимент необычным глазам Полины, а также заметили, что девушка повзрослела и стала похожа на свою бабушку."Красота неописуемая"; "Глаза бабушкины"; "Копия бабушки, как так быстро выросла"; "Аня, ваша девочка похожа и на вас, и на Веру"; "Красивая девушка", - прокомментировали подписчики в Сети.Читайте также:
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вера глаголева, шоу-бизнес

Копия бабушки: красота внучки Веры Глаголевой восхитила Сеть

12:34 25.11.2021 (обновлено: 12:36 25.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса и режиссер Вера Глаголева
Актриса и режиссер Вера Глаголева - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Юная красавица отпраздновала свое 15-летие и вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников покойной актрисы
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Внучка российской актрисы Веры Глаголевой восхитила Сеть: наследница покойной звезды кино выросла красавицей и стала похожа на знаменитую бабушку.
У всенародной любимицы Глаголевой, ушедшей из жизни в 2017 году, осталось три дочки от разных мужей. Старшая из наследниц Глаголевой – Анна – пошла по стопам мамы и тоже стала артисткой. Также у нее подрастает дочь от балетмейстера – Полина.
Недавно внучке Глаголевой исполнилось 15 лет, и в честь этого праздника ее мать решила показать редкий снимок Полины. Профессиональные снимки юной красавицы восхитили всех поклонников Глаголевой.
Многие фанаты сделали комплимент необычным глазам Полины, а также заметили, что девушка повзрослела и стала похожа на свою бабушку.
"Красота неописуемая"; "Глаза бабушкины"; "Копия бабушки, как так быстро выросла"; "Аня, ваша девочка похожа и на вас, и на Веру"; "Красивая девушка", - прокомментировали подписчики в Сети.
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