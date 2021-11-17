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Российские ученые создали высокоэффективный препарат от коронавируса
Российские ученые создали высокоэффективный препарат от коронавируса
В Институте молекулярной биологии РАН создали препарат от коронавируса на основе моноклональных антител 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат, обезвреживающий новый коронавирус, рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости из россии, коронавирус covid-19

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от коронавируса

17:56 17.11.2021
© photo: Sputnik / Ilya PitalevМедик, одетый в СИЗ, проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова)
Медик, одетый в СИЗ, проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова) - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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В Институте молекулярной биологии РАН создали препарат от коронавируса на основе моноклональных антител
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат, обезвреживающий новый коронавирус, рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.
Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.
С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.
По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.
"Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", — заключил директор ИМБ.
Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.

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