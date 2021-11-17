https://sputnik-georgia.ru/20211117/rossiyskie-uchenye-sozdali-vysokoeffektivnyy-preparat-ot-koronavirusa-262156763.html

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от коронавируса

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от коронавируса

В Институте молекулярной биологии РАН создали препарат от коронавируса на основе моноклональных антител 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T17:56+0400

2021-11-17T17:56+0400

2021-11-17T17:56+0400

россия

новости из россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/10/251180469_0:63:2999:1750_1920x0_80_0_0_d319047f30c3c8d7ee1fd5fb38f23b1c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат, обезвреживающий новый коронавирус, рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости из россии, коронавирус covid-19