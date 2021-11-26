https://sputnik-georgia.ru/20211126/smi-beremennaya-kayli-dzhenner-brosila-trevisa-skotta-262385552.html
СМИ: беременная Кайли Дженнер бросила Трэвиса Скотта
СМИ: беременная Кайли Дженнер бросила Трэвиса Скотта
Поклонники заподозрили знаменитую пару в разрыве - причиной мог стать трагический инцидент на концерте музыканта и его поведение после него 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T11:41+0400
2021-11-26T11:41+0400
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ТБИЛИСИ 26 ноя – Sputnik. В СМИ и Сети ходят слухи о расставании беременной инстадивы Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта: музыкант впервые вышел в свет после трагедии на своем концерте.Ужасная трагедия потрясла мир в начале ноября на концерте Скотта в рамках фестиваля Astroworld. В страшной давке погибло 10 человек, сотни были ранены. После этого на музыканта подали в суд, а сам Трэвис подвергся жесткой критике в Сети и укрылся в своем доме в Лос-Анджелесе, где живет с беременной Кайли Дженнер.Но недавно Скотт впервые вышел в свет после случившегося и приехал на вечеринку друга Дрейка, спровоцировав слухи о расставании с возлюбленной.Помимо того, что Трэвис не захотел присутствовать на похоронах погибших, он решил разрушить и свое семейное счастье. По словам источников зарубежных СМИ, Кайли не выдержала настроения бойфренда: звезда забрала дочь, все вещи и съехала из дома возлюбленного, даже несмотря на свою вторую беременность.Читайте также:
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шоу-бизнес, кайли дженнер
СМИ: беременная Кайли Дженнер бросила Трэвиса Скотта
11:41 26.11.2021 (обновлено: 11:52 26.11.2021)
Поклонники заподозрили знаменитую пару в разрыве - причиной мог стать трагический инцидент на концерте музыканта и его поведение после него
ТБИЛИСИ 26 ноя – Sputnik. В СМИ и Сети ходят слухи о расставании беременной инстадивы Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта: музыкант впервые вышел в свет после трагедии на своем концерте.
Ужасная трагедия потрясла мир в начале ноября на концерте Скотта в рамках фестиваля Astroworld. В страшной давке погибло 10 человек, сотни были ранены. После этого на музыканта подали в суд, а сам Трэвис подвергся жесткой критике в Сети и укрылся в своем доме в Лос-Анджелесе, где живет с беременной Кайли Дженнер.
Но недавно Скотт впервые вышел в свет после случившегося и приехал на вечеринку друга Дрейка, спровоцировав слухи о расставании с возлюбленной.
Помимо того, что Трэвис не захотел присутствовать на похоронах погибших, он решил разрушить и свое семейное счастье. По словам источников зарубежных СМИ, Кайли не выдержала настроения бойфренда: звезда забрала дочь, все вещи и съехала из дома возлюбленного, даже несмотря на свою вторую беременность.