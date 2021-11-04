https://sputnik-georgia.ru/20211104/zamuzhem-beremennaya-kayli-dzhenner-sluchayno-zasvetila-obruchalnoe-koltso-261783031.html

Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо

Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо

24-летняя звезда реалити попыталась скрыть свое новое украшение, но от внимания фанатов ничто не ускользнет 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Звезда реалити и американская бизнес-леди Кайли Дженнер засветила обручальное кольцо – фанаты подозревают, что звезда тайно вышла замуж.Дженнер ждет второго малыша от рэп-музыканта Трэвиса Скотта. Пара воспитывает дочку Сторми и никогда не заявляла о том, что собирается пожениться. Но теперь фанаты заподозрили, что знаменитости решили обмануть всех и тайно сочетались браком.Кайли опубликовала новый снимок в Инстаграм, где похвасталась роскошным подарком от бойфренда. Скотт подарил ей и дочке одинаковые кольца с шикарными бриллиантами.На фото видно, что на пальце у Дженнер красуется еще одно новое кольцо, которое она попыталась прикрыть рукавом свитера, но попытка не удалась. Внимательные подписчики сразу же заметили украшение и решили, что это обручальное кольцо."Можно поздравлять?", "Свадьба состоялась". "Да это же обручальное кольцо, поздравляем", "Наконец-то поженились", – прокомментировали подписчики.Читайте также:Трэвис Баркер сделал предложение Кортни КардашьянОчень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТОКайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видеоКардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТОЕще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кайли дженнер , зарубежные звезды