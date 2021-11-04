Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/zamuzhem-beremennaya-kayli-dzhenner-sluchayno-zasvetila-obruchalnoe-koltso-261783031.html
Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо
Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо
24-летняя звезда реалити попыталась скрыть свое новое украшение, но от внимания фанатов ничто не ускользнет 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T11:47+0400
2021-11-04T11:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кайли дженнер
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252513257_0:0:2241:1261_1920x0_80_0_0_8517d8df5984b41c0953e15b640454a5.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Звезда реалити и американская бизнес-леди Кайли Дженнер засветила обручальное кольцо – фанаты подозревают, что звезда тайно вышла замуж.Дженнер ждет второго малыша от рэп-музыканта Трэвиса Скотта. Пара воспитывает дочку Сторми и никогда не заявляла о том, что собирается пожениться. Но теперь фанаты заподозрили, что знаменитости решили обмануть всех и тайно сочетались браком.Кайли опубликовала новый снимок в Инстаграм, где похвасталась роскошным подарком от бойфренда. Скотт подарил ей и дочке одинаковые кольца с шикарными бриллиантами.На фото видно, что на пальце у Дженнер красуется еще одно новое кольцо, которое она попыталась прикрыть рукавом свитера, но попытка не удалась. Внимательные подписчики сразу же заметили украшение и решили, что это обручальное кольцо."Можно поздравлять?", "Свадьба состоялась". "Да это же обручальное кольцо, поздравляем", "Наконец-то поженились", – прокомментировали подписчики.Читайте также:Трэвис Баркер сделал предложение Кортни КардашьянОчень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТОКайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видеоКардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТОЕще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252513257_0:0:2241:1681_1920x0_80_0_0_24de45b9dac9aaa473b3edfc46d032ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кайли дженнер , зарубежные звезды

Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо

11:47 04.11.2021 (обновлено: 11:52 04.11.2021)
© AFP / RICH FURYКайли Дженнер
Кайли Дженнер - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© AFP / RICH FURY
24-летняя звезда реалити попыталась скрыть свое новое украшение, но от внимания фанатов ничто не ускользнет
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Звезда реалити и американская бизнес-леди Кайли Дженнер засветила обручальное кольцо – фанаты подозревают, что звезда тайно вышла замуж.
Дженнер ждет второго малыша от рэп-музыканта Трэвиса Скотта. Пара воспитывает дочку Сторми и никогда не заявляла о том, что собирается пожениться. Но теперь фанаты заподозрили, что знаменитости решили обмануть всех и тайно сочетались браком.
Кайли опубликовала новый снимок в Инстаграм, где похвасталась роскошным подарком от бойфренда. Скотт подарил ей и дочке одинаковые кольца с шикарными бриллиантами.
На фото видно, что на пальце у Дженнер красуется еще одно новое кольцо, которое она попыталась прикрыть рукавом свитера, но попытка не удалась. Внимательные подписчики сразу же заметили украшение и решили, что это обручальное кольцо.
"Можно поздравлять?", "Свадьба состоялась". "Да это же обручальное кольцо, поздравляем", "Наконец-то поженились", – прокомментировали подписчики.
Читайте также:
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян
Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО
Кайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видео
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:43Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе
13:33Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
13:16Формат "3+3" нуждается в серьезном анализе – МИД Армении
12:56Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили
12:51Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию
12:40Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки
12:01Дождь из роз на грузинской свадьбе во время пандемии и актерская кулинария в Германии
12:00Все разрушила: Мерьем Узерли обвинили в провале "Великолепного века"
11:47Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо
11:43Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч
11:22Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
11:07Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике – фото
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206
10:22Саломе Зурабишвили назвала избрание новых членов Высшего совета юстиции "непонятным шагом"
10:09Первые кадры с места крушения грузового Ан-12 под Иркутском – видео
10:07В "Газпроме" заявили, что не заинтересованы в высоких ценах на газ в Европе
09:20Курс лари на четверг – 3,1576 GEL/$1
09:01В Грузии за девять месяцев 2021 года ДТП унесли жизни 305 человек
08:31В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых
08:01Авиакатастрофа под Иркутском: на борту самолета находились девять человек