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https://sputnik-georgia.ru/20211109/eto-uzhasno-beremennaya-kayli-dzhenner-i-ee-doch-edva-ne-pogibli-261906547.html
Это ужасно! Беременная Кайли Дженнер и ее дочь едва не погибли
Это ужасно! Беременная Кайли Дженнер и ее дочь едва не погибли
Знаменитая инстадива и ее трехлетняя наследница избежали смерти в ужасном инциденте, произошедшем во время выступления ее возлюбленного 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T11:28+0400
2021-11-09T11:28+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
кендалл дженнер
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Американская инстадива Кайли Дженнер едва ли не попрощалась с жизнью – беременная звезда и ее дочь оказались в центре ужасного инцидента, связанного с Трэвисом Скоттом. 24-летняя сестра Ким Кардашьян, которая ждет второго ребенка, оказалась в эпицентре массового побоища на музыкальном фестивале в Хьюстоне. Кайли решила посмотреть выступление своего парня Трэвиса Скотта и взяла с собой сестру – модель Кендалл Дженнер, а также общую с репером дочь Сторми. И если первый час концерта прошел спокойно, то через час началось нечто невообразимое. Концерт закончился страшной давкой, в которой погибло восемь человек и были ранены сотни. Об этом рассказали журналисты Daily Mail. А беременная Дженнер и ее трехлетняя наследница едва ли не стали жертвами страшного инцидента. Кайли пробивалась через толпу и снимала видео, после чего подписчики осудили звезду за неуважение к погибшим. Но больше всего от поклонников досталось ее "бесчувственному" избраннику. По словам очевидцев, Скотт как ни в чем не бывало продолжал свое выступление, игнорируя крики и давку. Поэтому подписчики не поверили в "искреннее" раскаяние музыканта в сторис Инстаграм. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, кендалл дженнер, кайли дженнер , зарубежные звезды

Это ужасно! Беременная Кайли Дженнер и ее дочь едва не погибли

11:28 09.11.2021
© AFP / CRAIG BARRITTКайли Дженнер и Трэвис Скотт
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© AFP / CRAIG BARRITT
Знаменитая инстадива и ее трехлетняя наследница избежали смерти в ужасном инциденте, произошедшем во время выступления ее возлюбленного
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Американская инстадива Кайли Дженнер едва ли не попрощалась с жизнью – беременная звезда и ее дочь оказались в центре ужасного инцидента, связанного с Трэвисом Скоттом.
24-летняя сестра Ким Кардашьян, которая ждет второго ребенка, оказалась в эпицентре массового побоища на музыкальном фестивале в Хьюстоне. Кайли решила посмотреть выступление своего парня Трэвиса Скотта и взяла с собой сестру – модель Кендалл Дженнер, а также общую с репером дочь Сторми. И если первый час концерта прошел спокойно, то через час началось нечто невообразимое.
Концерт закончился страшной давкой, в которой погибло восемь человек и были ранены сотни. Об этом рассказали журналисты Daily Mail. А беременная Дженнер и ее трехлетняя наследница едва ли не стали жертвами страшного инцидента.
Кайли пробивалась через толпу и снимала видео, после чего подписчики осудили звезду за неуважение к погибшим. Но больше всего от поклонников досталось ее "бесчувственному" избраннику. По словам очевидцев, Скотт как ни в чем не бывало продолжал свое выступление, игнорируя крики и давку. Поэтому подписчики не поверили в "искреннее" раскаяние музыканта в сторис Инстаграм.
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