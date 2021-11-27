https://sputnik-georgia.ru/20211127/den-materi-2021-pozdravleniya-traditsii-i-istoriya-prazdnika-262415076.html

День матери 2021: поздравления, традиции и история праздника

День матери 2021: поздравления, традиции и история праздника

День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября – в 2021-м торжество празднуют 28 ноября 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T19:01+0400

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справки

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Праздник, посвященный самому главному человеку в нашей жизни, безвозмездно дарящему нам любовь и заботу, – еще одна возможность поблагодарить маму за все бескорыстные жертвы, на которые она идет ради блага своих детей.Sputnik Грузия рассказывает историю Дня матери, о традициях праздника и поздравлениях.История праздникаИстория праздника восходит к античным временам. Торжество в далеком прошлом посвящали богине, олицетворяющей мать. Греки поклонялись богине Земли Гее, римляне отдавали дань уважения матери своих богов – Кибеле, а кельты восхваляли богиню Бриджит.С XVII века в Англии отмечали так называемое "Материнское воскресенье". В те времена детям, работающим вдали от родного дома, разрешали один раз в год посещать родных. В этот день они приносили своим мамам и бабушкам небольшие подарки — свежие яйца и букетики. С годами праздник стал отчасти церковным.Современный День матери основали в США — учительница из Графтона в Западной Вирджинии Энн Джарвис в мае 1907 года организовала торжественную церемонию в память своей скончавшейся матери. А через год праздник в честь матери отмечали уже сотни женщин со своими детьми.Штат Виргиния официально первым признал этот праздник в 1910-м, а через четыре года второе воскресенье мая объявили национальным праздником матерей в США.Американцев поддержали двадцать шесть государств, а еще более тридцати стран празднуют День матери в других числах.Сегодня День матери празднуют практически во всех странах мира, но в разное время. Свои история и традиции есть у каждой страны, лишь одно у всех неизменно – женщину, мать почитают все.День матери в России установили в 1998-м указом президента страны, по инициативе комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи.Несмотря на то, что праздник на государственном уровне отмечают не так давно, День матери среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, занимает особое место.Традиции Дня материПраздник призван поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои и особо отметить значение матери в нашей жизни.По традиции, в этот день поздравляют всех мам и бабушек.В День матери в регионах России, по традиции, проводят торжественные приемы, фестивали, конкурсы, выставки и праздничные концерты. В этот день вручают дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии, которые учреждены в более чем 60 субъектах страны.Всероссийская социальная акция "Мама! Я тебя люблю!" проводится в рамках празднования с 2011 года. Мероприятие организует благотворительный фонд "Связь Поколений".В День матери слова благодарности хочется сказать всем матерям, которые дарят детям нежность, ласку, любовь, но особое внимание уделяется многодетным мамам, женщинам, преуспевшим в воспитании детей, и матерям одиночкам.Символом Дня матери в России является незабудка — этот цветок издревле на Руси связывали с памятью о тех, кого не должны забывать.ПоздравленияМама – не просто самая лучшая и сложная профессия в мире, это ежедневный подвиг и героизм. Мамы, помимо всех ежедневных забот, постоянно поддерживают и оберегают своего ребенка и ни на минуту не перестают беспокоиться о его благополучии.В этот день все пытаются сказать мамам много теплых слов — в интернете полно поздравлений, посвященных матерям. Например:День матери — праздник добра и тепла,Для каждого мама нужна и важна,За труд ваш нелегкий — земной вам поклон,Пусть будет безоблачным ваш небосклон!Пусть радуют детки любых возрастовИ в праздник подарят охапку цветов,И пусть вся любовь, что ребенку дана,Заботой и лаской вернется сполна!Или так:Первое слово, первый шажок…Помнит лишь мама и первый урок,Слезы, обиды и наши улыбки.Мама прощает всегда нам ошибки.Сегодня День матери в нашей стране.Мы маму обнимем сильнее вдвойне.Спасибо тебе за любовь сквозь года.Пусть счастье тебя окружает всегда!А еще так:Мама — это нежный лучик солнца,Мама — это океан любви.Только та, кто мамою зовется,Счастьем наполняет детства дни.Будьте же судьбой благословенны,Пусть в пути не встретится беда.И День матери во всей большой ВселеннойВам подарит радость навсегда!С праздником дорогие мамы!!!Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211127/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-262396650.html

https://sputnik-georgia.ru/20211126/kakim-budet-simvol-novogo-goda-2022-po-kitayskomu-kalendaryu-znachenie-262392576.html

https://sputnik-georgia.ru/20211123/budut-li-vyplaty-na-detey-v-dekabre-2021-poslednie-novosti-262296627.html

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