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Джесси Джей рассказала о выкидыше
14:00 27.11.2021 (обновлено: 14:14 27.11.2021)
Звезда написала откровенный пост в соцсети, признавшись о том, что беременность была тайной
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Всемирно известная певица Джесси Джей сообщила, что пережила выкидыш, об этом она написала в Instagram.
"Вчера утром я смеялась с подругой и говорила ей: "Как я собираюсь завтра вечером провести концерт в Лос-Анджелесе, не сказав всей аудитории, что я беременна?" Уже к полудню я с ужасом думала о том, чтобы выдержать концерт и не сломаться... После того, как я сделала третье УЗИ, мне сказали, что сердце ребенка больше не бьется. Этим утром я чувствую, что не могу контролировать свои эмоции. Я могу пожалеть, что опубликовала это", - написала певица.
Джесси Джей рассказала, что беременность стала для нее настоящим чудом, так как ранее у нее диагностировали бесплодие. После певица решила стать матерью-одиночкой.
"Ребенок — это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь так коротка. Беременность сама по себе была для меня чудом и опытом, который я никогда не забуду. И я знаю, что у меня все это еще будет", - пишет Джесси.
Кто был отцом ребенка, певица говорить не стала. В прошлом месяце она рассталась со своим бойфрендом — танцором Максом Фрамом, с которым они были вместе семь месяцев.
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