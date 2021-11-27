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Джесси Джей рассказала о выкидыше
Джесси Джей рассказала о выкидыше
Звезда написала откровенный пост в соцсети, признавшись о том, что беременность была тайной 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T14:00+0400
2021-11-27T14:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Всемирно известная певица Джесси Джей сообщила, что пережила выкидыш, об этом она написала в Instagram."Вчера утром я смеялась с подругой и говорила ей: "Как я собираюсь завтра вечером провести концерт в Лос-Анджелесе, не сказав всей аудитории, что я беременна?" Уже к полудню я с ужасом думала о том, чтобы выдержать концерт и не сломаться... После того, как я сделала третье УЗИ, мне сказали, что сердце ребенка больше не бьется. Этим утром я чувствую, что не могу контролировать свои эмоции. Я могу пожалеть, что опубликовала это", - написала певица.Джесси Джей рассказала, что беременность стала для нее настоящим чудом, так как ранее у нее диагностировали бесплодие. После певица решила стать матерью-одиночкой."Ребенок — это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь так коротка. Беременность сама по себе была для меня чудом и опытом, который я никогда не забуду. И я знаю, что у меня все это еще будет", - пишет Джесси.Кто был отцом ребенка, певица говорить не стала. В прошлом месяце она рассталась со своим бойфрендом — танцором Максом Фрамом, с которым они были вместе семь месяцев.Читайте также:
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джесси джей, шоу-бизнес

Джесси Джей рассказала о выкидыше

14:00 27.11.2021 (обновлено: 14:14 27.11.2021)
© Facebook / Jessie JПевица Джесси Джей
Певица Джесси Джей - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© Facebook / Jessie J
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Звезда написала откровенный пост в соцсети, признавшись о том, что беременность была тайной
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Всемирно известная певица Джесси Джей сообщила, что пережила выкидыш, об этом она написала в Instagram.
"Вчера утром я смеялась с подругой и говорила ей: "Как я собираюсь завтра вечером провести концерт в Лос-Анджелесе, не сказав всей аудитории, что я беременна?" Уже к полудню я с ужасом думала о том, чтобы выдержать концерт и не сломаться... После того, как я сделала третье УЗИ, мне сказали, что сердце ребенка больше не бьется. Этим утром я чувствую, что не могу контролировать свои эмоции. Я могу пожалеть, что опубликовала это", - написала певица.
Джесси Джей рассказала, что беременность стала для нее настоящим чудом, так как ранее у нее диагностировали бесплодие. После певица решила стать матерью-одиночкой.
"Ребенок — это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь так коротка. Беременность сама по себе была для меня чудом и опытом, который я никогда не забуду. И я знаю, что у меня все это еще будет", - пишет Джесси.
Кто был отцом ребенка, певица говорить не стала. В прошлом месяце она рассталась со своим бойфрендом — танцором Максом Фрамом, с которым они были вместе семь месяцев.
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