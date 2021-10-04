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https://sputnik-georgia.ru/20211004/beremennaya-dzhennifer-lourens-pouchastvovala-v-zabastovke-za-pravo-na-aborty-260199700.html
Беременная Дженнифер Лоуренс поучаствовала в забастовке за право на аборты
Беременная Дженнифер Лоуренс поучаствовала в забастовке за право на аборты
Звезда фильма "Голодные игры" продолжает бороться за права всех женщин, даже несмотря на свое интересное положение 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T15:14+0400
2021-10-04T15:26+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
беременность
зарубежные звезды
дженнифер лоуренс
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Лоуренс поучаствовала в забастовке – беременная звезда выступила в защиту права на аборты. 9 сентября представители Лоуренс подтвердили догадки фанатов – звезда беременна первенцем от мужа, арт-дилера Кука Марони. Фотографам даже удалось запечатлеть актрису с округлившимся животом на улицах города. Но несмотря на свое интересное положение, Дженнифер не забывает бороться за права всех американских женщин. В начале октября в США состоялось несколько демонстраций, так как Верховный Суд задумал рассмотреть новые ограничения на право на аборты. Звезда серии "Голодных игр" не стала оставаться в стороне – беременная Лоуренс вышла на забастовку с другими женщинами. Фото Дженнифер с плакатом в руке появилось в Инстаграм юмористки Эми Шумер. На кадрах актриса в длинном платье в клетку и джинсовке позировала с подругой. "Женщины не могут быть свободными, если они не отвечают за свое тело", – написала Лоуренс на плакате. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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беременность, зарубежные звезды, дженнифер лоуренс

Беременная Дженнифер Лоуренс поучаствовала в забастовке за право на аборты

15:14 04.10.2021 (обновлено: 15:26 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Дженнифер Лоуренс. 66-й Каннский кинофестиваль. День четвертый
Актриса Дженнифер Лоуренс. 66-й Каннский кинофестиваль. День четвертый - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Звезда фильма "Голодные игры" продолжает бороться за права всех женщин, даже несмотря на свое интересное положение
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Лоуренс поучаствовала в забастовке – беременная звезда выступила в защиту права на аборты.
9 сентября представители Лоуренс подтвердили догадки фанатов – звезда беременна первенцем от мужа, арт-дилера Кука Марони. Фотографам даже удалось запечатлеть актрису с округлившимся животом на улицах города. Но несмотря на свое интересное положение, Дженнифер не забывает бороться за права всех американских женщин.
В начале октября в США состоялось несколько демонстраций, так как Верховный Суд задумал рассмотреть новые ограничения на право на аборты. Звезда серии "Голодных игр" не стала оставаться в стороне – беременная Лоуренс вышла на забастовку с другими женщинами.
Фото Дженнифер с плакатом в руке появилось в Инстаграм юмористки Эми Шумер. На кадрах актриса в длинном платье в клетку и джинсовке позировала с подругой.
"Женщины не могут быть свободными, если они не отвечают за свое тело", – написала Лоуренс на плакате.
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