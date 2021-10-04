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Беременная Дженнифер Лоуренс поучаствовала в забастовке за право на аборты
15:14 04.10.2021 (обновлено: 15:26 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Дженнифер Лоуренс. 66-й Каннский кинофестиваль. День четвертый
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Звезда фильма "Голодные игры" продолжает бороться за права всех женщин, даже несмотря на свое интересное положение
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Лоуренс поучаствовала в забастовке – беременная звезда выступила в защиту права на аборты.
9 сентября представители Лоуренс подтвердили догадки фанатов – звезда беременна первенцем от мужа, арт-дилера Кука Марони. Фотографам даже удалось запечатлеть актрису с округлившимся животом на улицах города. Но несмотря на свое интересное положение, Дженнифер не забывает бороться за права всех американских женщин.
В начале октября в США состоялось несколько демонстраций, так как Верховный Суд задумал рассмотреть новые ограничения на право на аборты. Звезда серии "Голодных игр" не стала оставаться в стороне – беременная Лоуренс вышла на забастовку с другими женщинами.
Фото Дженнифер с плакатом в руке появилось в Инстаграм юмористки Эми Шумер. На кадрах актриса в длинном платье в клетку и джинсовке позировала с подругой.
"Женщины не могут быть свободными, если они не отвечают за свое тело", – написала Лоуренс на плакате.
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