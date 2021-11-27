Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211127/moya-travma-budet-vechnoy-lourens-rasskazala-kak-postradala-iz-za-svoikh-intimnykh-foto-262387296.html
"Моя травма будет вечной": Лоуренс рассказала, как пострадала из-за своих интимных фото
"Моя травма будет вечной": Лоуренс рассказала, как пострадала из-за своих интимных фото
Несмотря на положение, актриса возвращается на экран – зрители смогут увидеть Лоуренс в апокалиптической комедии Адама Маккея "Не смотри наверх" 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T12:00+0400
2021-11-27T12:00+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дженнифер лоуренс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23700/54/237005405_0:84:4113:2399_1920x0_80_0_0_18f757cd166f759edabefeb78b2e6d00.jpg
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью Vanity Fair откровенно поговорила о проблемах с психическим здоровьем, которое пошатнулось после того, как в сеть попали ее интимные фотографии.В 2014 году хакеры iCloud распространили личные обнаженные фотографии Лоуренс. Эти кадры до сих пор можно увидеть в Сети, из-за чего актриса испытывает стресс.Дженнифер Лоуренс и раньше рассказывала о своей травме. Тогда актриса поделилась, что после того случая долго не могла позволить, чтобы кто-то видел ее тело, ей не хотелось быть сексуальной и привлекать внимание.Сейчас Лоуренс ждет своего первенца. Несмотря на положение, актриса возвращается на экран – зрители смогут увидеть Лоуренс в апокалиптической комедии Адама Маккея "Не смотри наверх", мировая премьера которой состоится 10 декабря.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23700/54/237005405_287:122:3839:2786_1920x0_80_0_0_8781285264c0993840cefb27a62f7872.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дженнифер лоуренс

"Моя травма будет вечной": Лоуренс рассказала, как пострадала из-за своих интимных фото

12:00 27.11.2021
© AFP / VALERIE MACON На третьем месте списка — Дженнифер Лоуренс ($24 млн), которая получила гонорары за роли в фильмах "Мама!" Даррена Аронофски, "Красный воробей" Френсиса Лоуренса, а также в рекламной кампании Dior
На третьем месте списка — Дженнифер Лоуренс ($24 млн), которая получила гонорары за роли в фильмах Мама! Даррена Аронофски, Красный воробей Френсиса Лоуренса, а также в рекламной кампании Dior - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© AFP / VALERIE MACON
Подписаться на
Несмотря на положение, актриса возвращается на экран – зрители смогут увидеть Лоуренс в апокалиптической комедии Адама Маккея "Не смотри наверх"
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью Vanity Fair откровенно поговорила о проблемах с психическим здоровьем, которое пошатнулось после того, как в сеть попали ее интимные фотографии.
В 2014 году хакеры iCloud распространили личные обнаженные фотографии Лоуренс. Эти кадры до сих пор можно увидеть в Сети, из-за чего актриса испытывает стресс.
"Кто угодно может посмотреть на мое обнаженное тело без моего согласия в любое время суток. Кто-то их недавно опубликовал во Франции. Моя травма будет вечной", — заявила Дженнифер Лоуренс.
Дженнифер Лоуренс и раньше рассказывала о своей травме. Тогда актриса поделилась, что после того случая долго не могла позволить, чтобы кто-то видел ее тело, ей не хотелось быть сексуальной и привлекать внимание.
Сейчас Лоуренс ждет своего первенца. Несмотря на положение, актриса возвращается на экран – зрители смогут увидеть Лоуренс в апокалиптической комедии Адама Маккея "Не смотри наверх", мировая премьера которой состоится 10 декабря.
Читайте также:
Беременная Дженнифер Лоуренс поучаствовала в забастовке за право на аборты
Редкие фото беременной Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть
Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:33США могут сократить военные учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией, пишут СМИ
12:01Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли
11:31Успехи и потери накопительной пенсионной системы в Грузии: последние данные
10:55Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 058
10:49Путин встретился с Алиевым. Что обсуждали лидеры России и Азербайджана?
10:15Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?
10:04Курс лари на субботу – 3,0967 GEL/$1
09:01Внешнеторговый оборот Грузии и Турции вырос на треть
08:51На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото
ВчераВ Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
ВчераВ Батуми автомобиль сбил двух подростков
ВчераСорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
ВчераПутин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви
ВчераСборная Грузии по баскетболу обыграла Украину в отборочном матче ЧМ-2023
ВчераГрузинский фигурист идет вторым после короткой программы на Гран-при Сочи
ВчераЗапасов пшеницы Грузии хватит на два месяца - министр
ВчераВъезд граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию будет ограничен
ВчераО чем договорились Путин, Алиев и Пашинян на встрече в Сочи
ВчераДвижение автотранспорта в центре Тбилиси будет частично ограничено
ВчераУ Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари