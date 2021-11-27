https://sputnik-georgia.ru/20211127/moya-travma-budet-vechnoy-lourens-rasskazala-kak-postradala-iz-za-svoikh-intimnykh-foto-262387296.html

"Моя травма будет вечной": Лоуренс рассказала, как пострадала из-за своих интимных фото

"Моя травма будет вечной": Лоуренс рассказала, как пострадала из-за своих интимных фото

Несмотря на положение, актриса возвращается на экран – зрители смогут увидеть Лоуренс в апокалиптической комедии Адама Маккея "Не смотри наверх" 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T12:00+0400

2021-11-27T12:00+0400

2021-11-27T12:00+0400

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дженнифер лоуренс

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью Vanity Fair откровенно поговорила о проблемах с психическим здоровьем, которое пошатнулось после того, как в сеть попали ее интимные фотографии.В 2014 году хакеры iCloud распространили личные обнаженные фотографии Лоуренс. Эти кадры до сих пор можно увидеть в Сети, из-за чего актриса испытывает стресс.Дженнифер Лоуренс и раньше рассказывала о своей травме. Тогда актриса поделилась, что после того случая долго не могла позволить, чтобы кто-то видел ее тело, ей не хотелось быть сексуальной и привлекать внимание.Сейчас Лоуренс ждет своего первенца. Несмотря на положение, актриса возвращается на экран – зрители смогут увидеть Лоуренс в апокалиптической комедии Адама Маккея "Не смотри наверх", мировая премьера которой состоится 10 декабря.Читайте также:

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дженнифер лоуренс