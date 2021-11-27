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"Моя травма будет вечной": Лоуренс рассказала, как пострадала из-за своих интимных фото
© AFP / VALERIE MACON На третьем месте списка — Дженнифер Лоуренс ($24 млн), которая получила гонорары за роли в фильмах "Мама!" Даррена Аронофски, "Красный воробей" Френсиса Лоуренса, а также в рекламной кампании Dior
© AFP / VALERIE MACON
Несмотря на положение, актриса возвращается на экран – зрители смогут увидеть Лоуренс в апокалиптической комедии Адама Маккея "Не смотри наверх"
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью Vanity Fair откровенно поговорила о проблемах с психическим здоровьем, которое пошатнулось после того, как в сеть попали ее интимные фотографии.
В 2014 году хакеры iCloud распространили личные обнаженные фотографии Лоуренс. Эти кадры до сих пор можно увидеть в Сети, из-за чего актриса испытывает стресс.
"Кто угодно может посмотреть на мое обнаженное тело без моего согласия в любое время суток. Кто-то их недавно опубликовал во Франции. Моя травма будет вечной", — заявила Дженнифер Лоуренс.
Дженнифер Лоуренс и раньше рассказывала о своей травме. Тогда актриса поделилась, что после того случая долго не могла позволить, чтобы кто-то видел ее тело, ей не хотелось быть сексуальной и привлекать внимание.
Сейчас Лоуренс ждет своего первенца. Несмотря на положение, актриса возвращается на экран – зрители смогут увидеть Лоуренс в апокалиптической комедии Адама Маккея "Не смотри наверх", мировая премьера которой состоится 10 декабря.
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