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Редкие фото беременной Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть
15:23 10.09.2021 (обновлено: 15:26 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкДженнифер Лоуренс. 66-й Каннский кинофестиваль. День четвертый
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Актриса "Голодных игр" и "Мама!" рассекретила свою беременность от мужа галериста. В Сети появились фото звезды с округлившимся животом
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Редкие снимки беременной актрисы Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть – поклонники умиляются новому положению звезды "Голодных игр".
2021 год стал очень плодовитым временем для звезд Голливуда. Недавно свою вторую беременность подтвердила Кайли Дженнер, а после к ней присоединилась обладательница "Оскара" Лоуренс.
Слухи о беременности звезды ходили давно, но только недавно информацию подтвердили источники из окружения Дженнифер, а после в Сеть попали красноречивые снимки актрисы.
На фото Дженнифер идет по улице и не подозревает, что ее снимают уличные фотографы. Фигура актрисы очень изменилась и округлившийся животик хорошо просматривается через комбинезон с цветочным рисунком.
Поклонники рассмотрели фотографии и сделали множество комплиментов Лоуренс. По мнению пользователей Сети, беременность очень украсила звезду.
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