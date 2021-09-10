https://sputnik-georgia.ru/20210910/redkie-foto-beremennoy-dzhennifer-lourens-vzorvali-set-259498780.html

Редкие фото беременной Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть

Редкие фото беременной Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть

Актриса "Голодных игр" и "Мама!" рассекретила свою беременность от мужа галериста. В Сети появились фото звезды с округлившимся животом 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Редкие снимки беременной актрисы Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть – поклонники умиляются новому положению звезды "Голодных игр". 2021 год стал очень плодовитым временем для звезд Голливуда. Недавно свою вторую беременность подтвердила Кайли Дженнер, а после к ней присоединилась обладательница "Оскара" Лоуренс. Слухи о беременности звезды ходили давно, но только недавно информацию подтвердили источники из окружения Дженнифер, а после в Сеть попали красноречивые снимки актрисы. На фото Дженнифер идет по улице и не подозревает, что ее снимают уличные фотографы. Фигура актрисы очень изменилась и округлившийся животик хорошо просматривается через комбинезон с цветочным рисунком. Поклонники рассмотрели фотографии и сделали множество комплиментов Лоуренс. По мнению пользователей Сети, беременность очень украсила звезду. Читайте также:

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зарубежные звезды, дженнифер лоуренс