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Редкие фото беременной Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть
Редкие фото беременной Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть
Актриса "Голодных игр" и "Мама!" рассекретила свою беременность от мужа галериста. В Сети появились фото звезды с округлившимся животом 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T15:23+0400
2021-09-10T15:26+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Редкие снимки беременной актрисы Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть – поклонники умиляются новому положению звезды "Голодных игр". 2021 год стал очень плодовитым временем для звезд Голливуда. Недавно свою вторую беременность подтвердила Кайли Дженнер, а после к ней присоединилась обладательница "Оскара" Лоуренс. Слухи о беременности звезды ходили давно, но только недавно информацию подтвердили источники из окружения Дженнифер, а после в Сеть попали красноречивые снимки актрисы. На фото Дженнифер идет по улице и не подозревает, что ее снимают уличные фотографы. Фигура актрисы очень изменилась и округлившийся животик хорошо просматривается через комбинезон с цветочным рисунком. Поклонники рассмотрели фотографии и сделали множество комплиментов Лоуренс. По мнению пользователей Сети, беременность очень украсила звезду. Читайте также:
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зарубежные звезды, дженнифер лоуренс

Редкие фото беременной Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть

15:23 10.09.2021 (обновлено: 15:26 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкДженнифер Лоуренс. 66-й Каннский кинофестиваль. День четвертый
Дженнифер Лоуренс. 66-й Каннский кинофестиваль. День четвертый - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Актриса "Голодных игр" и "Мама!" рассекретила свою беременность от мужа галериста. В Сети появились фото звезды с округлившимся животом
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Редкие снимки беременной актрисы Дженнифер Лоуренс взорвали Сеть – поклонники умиляются новому положению звезды "Голодных игр".
2021 год стал очень плодовитым временем для звезд Голливуда. Недавно свою вторую беременность подтвердила Кайли Дженнер, а после к ней присоединилась обладательница "Оскара" Лоуренс.
Слухи о беременности звезды ходили давно, но только недавно информацию подтвердили источники из окружения Дженнифер, а после в Сеть попали красноречивые снимки актрисы.
На фото Дженнифер идет по улице и не подозревает, что ее снимают уличные фотографы. Фигура актрисы очень изменилась и округлившийся животик хорошо просматривается через комбинезон с цветочным рисунком.
Поклонники рассмотрели фотографии и сделали множество комплиментов Лоуренс. По мнению пользователей Сети, беременность очень украсила звезду.
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