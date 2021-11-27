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Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники
Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники
Она поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение и предположила, что вернется к работе уже через неделю 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T18:30+0400
2021-11-27T18:30+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, проходящую восстановление после 17-дневной голодовки, выписали из клиники. Об этом политик написала на своей странице в соцсети Facebook.Хоштария объявила голодовку 3 ноября в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и прекратила ее 19 ноября, после того как стало известно, что его переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори."Мне понадобится еще время для восстановления сил, и думаю, что уже максимум через неделю я вернусь к работе", - написала Хоштария.Она также поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего ареста 1 октября. Спустя 50 дней его перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.В данное время он тоже проходит курс реабилитации.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, элене хоштария

Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники

18:30 27.11.2021
© Sputnik / Alex ShlamovЭлене Хоштария. Шествие лидеров и активистов оппозиции в Сабуртало с призывом придти на митинг 8 ноября
Элене Хоштария. Шествие лидеров и активистов оппозиции в Сабуртало с призывом придти на митинг 8 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
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Она поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение и предположила, что вернется к работе уже через неделю
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, проходящую восстановление после 17-дневной голодовки, выписали из клиники. Об этом политик написала на своей странице в соцсети Facebook.
Хоштария объявила голодовку 3 ноября в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и прекратила ее 19 ноября, после того как стало известно, что его переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.
"Мне понадобится еще время для восстановления сил, и думаю, что уже максимум через неделю я вернусь к работе", - написала Хоштария.
Она также поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего ареста 1 октября. Спустя 50 дней его перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.
В данное время он тоже проходит курс реабилитации.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
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