https://sputnik-georgia.ru/20211127/oppozitsionnogo-deputata-elene-khoshtariya-vypisali-iz-kliniki-262415573.html
Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники
Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники
Она поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение и предположила, что вернется к работе уже через неделю 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T18:30+0400
2021-11-27T18:30+0400
2021-11-27T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, проходящую восстановление после 17-дневной голодовки, выписали из клиники. Об этом политик написала на своей странице в соцсети Facebook.Хоштария объявила голодовку 3 ноября в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и прекратила ее 19 ноября, после того как стало известно, что его переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори."Мне понадобится еще время для восстановления сил, и думаю, что уже максимум через неделю я вернусь к работе", - написала Хоштария.Она также поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего ареста 1 октября. Спустя 50 дней его перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.В данное время он тоже проходит курс реабилитации.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, элене хоштария
Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники
Она поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение и предположила, что вернется к работе уже через неделю
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik.
Депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, проходящую восстановление после 17-дневной голодовки, выписали из клиники. Об этом политик написала на своей странице в соцсети Facebook
.
Хоштария объявила голодовку 3 ноября в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и прекратила ее 19 ноября, после того как стало известно, что его переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.
"Мне понадобится еще время для восстановления сил, и думаю, что уже максимум через неделю я вернусь к работе", - написала Хоштария.
Она также поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего ареста 1 октября. Спустя 50 дней его перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.
В данное время он тоже проходит курс реабилитации.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
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