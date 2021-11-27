https://sputnik-georgia.ru/20211127/oppozitsionnogo-deputata-elene-khoshtariya-vypisali-iz-kliniki-262415573.html

Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники

Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники

Она поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение и предположила, что вернется к работе уже через неделю 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T18:30+0400

2021-11-27T18:30+0400

2021-11-27T18:30+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

элене хоштария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249934021_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_0e569919d9e1d2cb7ef87b7f08c72e89.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, проходящую восстановление после 17-дневной голодовки, выписали из клиники. Об этом политик написала на своей странице в соцсети Facebook.Хоштария объявила голодовку 3 ноября в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и прекратила ее 19 ноября, после того как стало известно, что его переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори."Мне понадобится еще время для восстановления сил, и думаю, что уже максимум через неделю я вернусь к работе", - написала Хоштария.Она также поблагодарила весь персонал клиники за заботу и лечение.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего ареста 1 октября. Спустя 50 дней его перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.В данное время он тоже проходит курс реабилитации.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, элене хоштария