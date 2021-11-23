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После голодовки Элене Хоштария начинает принимать пищу
После голодовки Элене Хоштария начинает принимать пищу
Депутат парламента от оппозиции голодала в течение 17 дней 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T10:31+0400
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новости
грузия
голодовка
элене хоштария
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Состояние здоровья депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария после 17-дневной голодовки удовлетворительное - с сегодняшнего дня она начнет принимать пишу, сообщила журналистам ее врач Нино Кантария.Хоштария объявила голодовку 3 ноября в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Прекратила голодовку Хоштария только после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог&gt;&gt;Согласно протоколу лечения, до этого времени рацион Хоштария состоял только из соков и специальных добавок."Вместе с пищевыми добавками ей дадут первую порцию обычной пищи. Если она хорошо освоит пищу, без различного рода осложнений, сопровождающих обычно процесс восстановления питания, то в последующие дни мы расширим рацион", - заявила Кантария.Хоштария пробудет в клинике "Нью Хоспиталс", предположительно, еще неделю.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего ареста 1 октября. Спустя 50 дней в ночь на субботу из тюремной больницы в Глдани его перевезли в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.В данное время он тоже проходит постголодовочный курс реабилитации.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, элене хоштария

После голодовки Элене Хоштария начинает принимать пищу

10:31 23.11.2021
© Facebook / Nika MeliaЭлене Хоштария
Элене Хоштария - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© Facebook / Nika Melia
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Депутат парламента от оппозиции голодала в течение 17 дней
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Состояние здоровья депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария после 17-дневной голодовки удовлетворительное - с сегодняшнего дня она начнет принимать пишу, сообщила журналистам ее врач Нино Кантария.
Хоштария объявила голодовку 3 ноября в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Прекратила голодовку Хоштария только после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.
Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог>>
Согласно протоколу лечения, до этого времени рацион Хоштария состоял только из соков и специальных добавок.
"Вместе с пищевыми добавками ей дадут первую порцию обычной пищи. Если она хорошо освоит пищу, без различного рода осложнений, сопровождающих обычно процесс восстановления питания, то в последующие дни мы расширим рацион", - заявила Кантария.
Хоштария пробудет в клинике "Нью Хоспиталс", предположительно, еще неделю.
Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Оппозиция завершила акцию протеста, а депутаты - голодовку
19 ноября, 22:34
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего ареста 1 октября. Спустя 50 дней в ночь на субботу из тюремной больницы в Глдани его перевезли в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.
В данное время он тоже проходит постголодовочный курс реабилитации.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.

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