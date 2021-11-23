https://sputnik-georgia.ru/20211123/posle-golodovki-elene-khoshtariya-nachinaet-prinimat-pischu-262296418.html

После голодовки Элене Хоштария начинает принимать пищу

После голодовки Элене Хоштария начинает принимать пищу

Депутат парламента от оппозиции голодала в течение 17 дней 23.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Состояние здоровья депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария после 17-дневной голодовки удовлетворительное - с сегодняшнего дня она начнет принимать пишу, сообщила журналистам ее врач Нино Кантария.Хоштария объявила голодовку 3 ноября в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Прекратила голодовку Хоштария только после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.Жизненные показатели Саакашвили нормализуются - врач-эндокринолог>>Согласно протоколу лечения, до этого времени рацион Хоштария состоял только из соков и специальных добавок."Вместе с пищевыми добавками ей дадут первую порцию обычной пищи. Если она хорошо освоит пищу, без различного рода осложнений, сопровождающих обычно процесс восстановления питания, то в последующие дни мы расширим рацион", - заявила Кантария.Хоштария пробудет в клинике "Нью Хоспиталс", предположительно, еще неделю.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего ареста 1 октября. Спустя 50 дней в ночь на субботу из тюремной больницы в Глдани его перевезли в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.В данное время он тоже проходит постголодовочный курс реабилитации.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/oppozitsiya-zavershila-aktsiyu-protesta-a-deputaty---golodovku-262237433.html

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