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Artik нашел новую солистку в группу
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкСолист украинской поп-группы "Артик и Асти" ("Artik & Asti")
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov/
Артист отметил, что желающих работать в его команде было много, однако выбрать претендентку ему удалось с первого раза
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Артист Артем Умрихин, более известный как Artik, выбрал новую солистку вместо Анны Дзюбы в группу Artik & Asti.
Известная группа Artik & Asti недавно распалась спустя 10 лет совместной работы. Артем Умрихин и Анна Дзюба приняли решение о прекращении сотрудничества.
Теперь Умрихин говорит о переменах в группе, признавшись, что уже нашел замену бывшей коллеге.
"Она пока еще не так известна. У нас уже концерты есть новогодние, заказы на корпоративы. Будем работать. Готовим к запуску новую песню, будем презентовать новую солистку. Уже нашли, просто сейчас финализируемся в некоторых моментах и объявляем. Заметил девочку, мне понравилось, мы пообщались — и все получилось", — рассказал Умрихин Popcake.tv.
Артист отметил, что желающих работать в его команде было много, однако выбрать претендентку ему удалось с первого раза. Пока личность солистки группы не раскрывается.
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