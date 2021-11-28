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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211128/deputat-potreboval-zapretit-kontsert-instasamki-262420199.html
Депутат потребовал запретить концерт Инстасамки
Депутат потребовал запретить концерт Инстасамки
Парламентарий требует запретить концерт артистки, в случае обнаружения в ее творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству РФ 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T12:02+0400
2021-11-28T12:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Депутат гордумы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко потребовал запретить концерт исполнительницы Инстасамки.Депутат подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Instasamka и Moneyken, об этом он написал в Instagram."Сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Считаю, что "творчество" этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов", - написал Нечепуренко.Парламентарий требует запретить концерт артистов, в случае обнаружения в их творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству РФ.Прокуратура же перенаправила обращение депутата в Роспотребнадзор."Обращение поступило. Оно будет направлено в Роспотребнадзор. У нас таких полномочий нет", - сказали в прокуратуре.Концерт исполнителей Instasamka и Moneyken в Сургуте намечен на 10 декабря.Читайте также:
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Депутат потребовал запретить концерт Инстасамки

12:02 28.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗеркальные шары и освещение в одном из тбилисских кафе-баров
Зеркальные шары и освещение в одном из тбилисских кафе-баров - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Парламентарий требует запретить концерт артистки, в случае обнаружения в ее творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству РФ
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Депутат гордумы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко потребовал запретить концерт исполнительницы Инстасамки.
Депутат подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Instasamka и Moneyken, об этом он написал в Instagram.
"Сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Считаю, что "творчество" этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов", - написал Нечепуренко.
Парламентарий требует запретить концерт артистов, в случае обнаружения в их творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству РФ.
Прокуратура же перенаправила обращение депутата в Роспотребнадзор.
"Обращение поступило. Оно будет направлено в Роспотребнадзор. У нас таких полномочий нет", - сказали в прокуратуре.
Концерт исполнителей Instasamka и Moneyken в Сургуте намечен на 10 декабря.
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