https://sputnik-georgia.ru/20211004/mat-i-propaganda-roditeli-dobilis-otmeny-10-kontsertov-morgenshterna-260072399.html

Мат и пропаганда: родители добились отмены 10 концертов Моргенштерна

Мат и пропаганда: родители добились отмены 10 концертов Моргенштерна

Использует мат, открыто пропагандирует запрещенные вещества и аморальный образ жизни, жалуются родители 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T07:11+0400

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2021-10-04T07:11+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Родительские организации в России добились отмены 10 концертов популярного рэпера Моргенштерна.В обращении родители отмечали, что рэпер "использует мат, а также открыто пропагандирует запрещенные вещества и аморальный образ жизни". Однако официальной версией отмены концертов стали ограничения из-за пандемии коронавируса.В число городов, где планировались концерты артиста, входят Новосибирск, Орел, Краснодар, Хабаровск, Владивосток, Казань и другие.К подобным заявлением Моргенштерн уже привык, и ранее отвечал, что родители не занимаются воспитанием своих детей и перекладывают ответственность на артистов. Однако, по словам рэпера, он осознал этот факт и решил изменить вектор своего творчества, чтобы вложить в детей лучшее.В июне 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Речь шла о треках "Розовое вино-2" и "Family". Адвокат рэпера утверждал, что в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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