https://sputnik-georgia.ru/20211126/eto-proval-mari-kraymbreri-otkazalas-idti-na-svidanie-s-davoy-262386360.html
Это провал: Мари Краймбрери отказалась идти на свидание с Давой
Это провал: Мари Краймбрери отказалась идти на свидание с Давой
Признание в чувствах экс-бойфренд Ольги Бузовой сделал через соцсети. А его новая симпатия не оценила такой поступок 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T12:46+0400
2021-11-26T12:46+0400
2021-11-26T12:46+0400
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давид манукян (дава)
мари краймбрери
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Российская певица Мари Краймбрери отказалась идти на свидание с блогером Давой: звезда проигнорировала чувства поклонника и поставила его на место.Краймбрери - скромная девушка, которая не любит звездные замашки и стесняется популярности. Недавно Мари познакомилась с Давидом Манукяном, и тот признался, что сразу же влюбился в нее. В своем Инстаграм он попросил фанатов устроить флешмоб - отмечать в комментариях певицу с подписью "иди с Давидом на свидание". Но пара так и не встретилась.Мари призналась, что отказалась идти на свидание с Давой, так как не поняла его поступок. Певица отметила, что все можно было сделать намного честнее и без хайпа."Зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь", - заявила Мари и подчеркнула, что все остальное - бред, и у нее другой образ жизни.Читайте также:
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давид манукян (дава), мари краймбрери
Это провал: Мари Краймбрери отказалась идти на свидание с Давой
Признание в чувствах экс-бойфренд Ольги Бузовой сделал через соцсети. А его новая симпатия не оценила такой поступок
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Российская певица Мари Краймбрери отказалась идти на свидание с блогером Давой: звезда проигнорировала чувства поклонника и поставила его на место.
Краймбрери - скромная девушка, которая не любит звездные замашки и стесняется популярности. Недавно Мари познакомилась с Давидом Манукяном, и тот признался, что сразу же влюбился в нее. В своем Инстаграм он попросил фанатов устроить флешмоб - отмечать в комментариях певицу с подписью "иди с Давидом на свидание". Но пара так и не встретилась.
Мари призналась, что отказалась идти на свидание с Давой, так как не поняла его поступок. Певица отметила, что все можно было сделать намного честнее и без хайпа.
"Зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь", - заявила Мари и подчеркнула, что все остальное - бред, и у нее другой образ жизни.
Дава признался в любви Мари Краймбрери
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
Намек для Давы? Бузова призналась, что могла бы вернуться к бывшему