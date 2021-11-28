https://sputnik-georgia.ru/20211128/nayti-kholostyaka-ne-trudno-novaya-devushka-timati-otvetila-na-voprosy-podpischikov-262420361.html

"Найти холостяка не трудно": новая девушка Тимати ответила на вопросы подписчиков

"Найти холостяка не трудно": новая девушка Тимати ответила на вопросы подписчиков

Сам Тимати не комментирует возможный роман с Сашей и в принципе предпочитает не делиться подробностями личной жизни 28.11.2021, Sputnik Грузия

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тимати

саша дони

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Новая возлюбленная Тимати Саша Дони рассказала, что ей нет надобности идти на проект "Холостяк", съязвив в адрес бойфренда.Подписчики спросили Сашу, собирается ли она пойти на проект "Холостяк", где героем в прошлом сезоне был Тимати. Судя по ответу девушки, она не видит в этом необходимости.Стоит отметить, что слухи о романе с Тимати сыграли только на руку девушке, так как ее популярность в Instagram значительно выросла.Сам Тимати не комментирует возможный роман с Сашей и в принципе предпочитает не делиться подробностями личной жизни.Более года назад Тимати расстался с Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Пара так и не поженилась, однако родители воспитывают сына Ратмира. Ради ребенка бывшие возлюбленные сумели сохранить дружбу.Читайте также:

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тимати, саша дони