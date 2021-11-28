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https://sputnik-georgia.ru/20211128/nayti-kholostyaka-ne-trudno-novaya-devushka-timati-otvetila-na-voprosy-podpischikov-262420361.html
"Найти холостяка не трудно": новая девушка Тимати ответила на вопросы подписчиков
"Найти холостяка не трудно": новая девушка Тимати ответила на вопросы подписчиков
Сам Тимати не комментирует возможный роман с Сашей и в принципе предпочитает не делиться подробностями личной жизни 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T13:01+0400
2021-11-28T13:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
саша дони
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Новая возлюбленная Тимати Саша Дони рассказала, что ей нет надобности идти на проект "Холостяк", съязвив в адрес бойфренда.Подписчики спросили Сашу, собирается ли она пойти на проект "Холостяк", где героем в прошлом сезоне был Тимати. Судя по ответу девушки, она не видит в этом необходимости.Стоит отметить, что слухи о романе с Тимати сыграли только на руку девушке, так как ее популярность в Instagram значительно выросла.Сам Тимати не комментирует возможный роман с Сашей и в принципе предпочитает не делиться подробностями личной жизни.Более года назад Тимати расстался с Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Пара так и не поженилась, однако родители воспитывают сына Ратмира. Ради ребенка бывшие возлюбленные сумели сохранить дружбу.Читайте также:
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тимати, саша дони

"Найти холостяка не трудно": новая девушка Тимати ответила на вопросы подписчиков

13:01 28.11.2021
© Instagram / sashadonyМодель Саша Дони
Модель Саша Дони - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© Instagram / sashadony
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Сам Тимати не комментирует возможный роман с Сашей и в принципе предпочитает не делиться подробностями личной жизни
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Новая возлюбленная Тимати Саша Дони рассказала, что ей нет надобности идти на проект "Холостяк", съязвив в адрес бойфренда.
Подписчики спросили Сашу, собирается ли она пойти на проект "Холостяк", где героем в прошлом сезоне был Тимати. Судя по ответу девушки, она не видит в этом необходимости.
"По-моему, и без шоу сейчас легко найти холостяка, который одновременно с 20 девушками встречается. Зачем все усложнять?!" — съязвила 19-летняя блондинка.
Стоит отметить, что слухи о романе с Тимати сыграли только на руку девушке, так как ее популярность в Instagram значительно выросла.
Сам Тимати не комментирует возможный роман с Сашей и в принципе предпочитает не делиться подробностями личной жизни.
Более года назад Тимати расстался с Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Пара так и не поженилась, однако родители воспитывают сына Ратмира. Ради ребенка бывшие возлюбленные сумели сохранить дружбу.
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