https://sputnik-georgia.ru/20211111/shubu-moyu-ostav-anastasiya-reshetova-vysmeyala-zhadnogo-timati-261994716.html

"Шубу мою оставь": Анастасия Решетова высмеяла жадного Тимати

"Шубу мою оставь": Анастасия Решетова высмеяла жадного Тимати

Бывшая возлюбленная рэпера язвительно ответила на его комментарий в Инстаграм, вызвав новую волну обсуждений в Сети 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T17:45+0400

2021-11-11T17:45+0400

2021-11-11T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивила фанатов: модель прилюдно высмеяла жадность музыканта. Тимати и Решетова разошлись еще в 2020-м году, после чего певец пошел на проект "Холостяк". Пара сохранила дружеские отношения ради общего сына Ратмира, но иногда их разногласия все же дают о себе знать. Недавно Тимати не смог пройти мимо нового поста экс-возлюбленной в Инстаграм и оставил ей колкий комментарий. На опубликованном снимке Решетова позировала в платье с нескромным декольте и шубе, которая когда-то принадлежала рэперу. "Шубу мою оставь на ресепшене, и так на пляж ходить не в чем", - написал исполнитель, но модель не стала теряться и публично уличила его в жадности. "Миллион лет прошло, а шмотки ты все еще делишь", - написала Решетова, после чего фанаты встали на ее защиту. Многие обвинили певца в детском поведении, непорядочности и "копеечности". После этого инстадиве пришлось удалить свой пост.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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