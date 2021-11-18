https://sputnik-georgia.ru/20211118/sem-potov-soshlo-reshetova-publichno-vysmeyala-novuyu-devushku-timati--262172606.html
Семь потов сошло: Решетова публично высмеяла новую девушку Тимати
Семь потов сошло: Решетова публично высмеяла новую девушку Тимати
Личная жизнь самого популярного холостяка России и его женщин не перестает волновать поклонников 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T11:46+0400
2021-11-18T11:46+0400
2021-11-18T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Российская модель и блогер Анастасия Решетова публично высмеяла новую девушку своего экс-возлюбленного Тимати: в Сети продолжают обсуждать личную жизнь рэпера. "Шубу мою оставь": Анастасия Решетова высмеяла жадного Тимати >>> Частная жизнь Тимати снова попала под пристальное внимание общественности. Причина тому - роман с украинской моделью Сашей Дони, которую бесконечно критикуют в соцсетях. Не стала исключением и бывшая возлюбленная музыканта - Решетова, которая решила потроллить блондинку за особые таланты - невероятную растяжку и гибкость. Решетова решила также поделиться результатами своих тренировок и, как бы между делом, посмеялась над новой подругой Тимати. Свой пост в Инстаграм она сопроводила подмигивающим смайликом. "С меня семь потов сошло, и плюс на разогретые мышцы легче делать шпагат", - написала Решетова в сторис. И хотя Настя не стала показывать сам шпагат, фанаты восприняли публикацию как насмешку в адрес Дони.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тимати, российский шоу-бизнес, саша дони
Семь потов сошло: Решетова публично высмеяла новую девушку Тимати
Личная жизнь самого популярного холостяка России и его женщин не перестает волновать поклонников
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Российская модель и блогер Анастасия Решетова публично высмеяла новую девушку своего экс-возлюбленного Тимати: в Сети продолжают обсуждать личную жизнь рэпера.
Частная жизнь Тимати снова попала под пристальное внимание общественности. Причина тому - роман с украинской моделью Сашей Дони, которую бесконечно критикуют в соцсетях. Не стала исключением и бывшая возлюбленная музыканта - Решетова, которая решила потроллить блондинку за особые таланты - невероятную растяжку и гибкость.
Решетова решила также поделиться результатами своих тренировок и, как бы между делом, посмеялась над новой подругой Тимати. Свой пост в Инстаграм
она сопроводила подмигивающим смайликом.
"С меня семь потов сошло, и плюс на разогретые мышцы легче делать шпагат", - написала Решетова в сторис. И хотя Настя не стала показывать сам шпагат, фанаты восприняли публикацию как насмешку в адрес Дони.
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