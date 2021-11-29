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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/nichego-sebe-malysh-dzhanabaeva-pokazala-povzroslevshego-syna-ot-meladze-262446647.html
Ничего себе малыш: Джанабаева показала повзрослевшего сына от Меладзе
Ничего себе малыш: Джанабаева показала повзрослевшего сына от Меладзе
Певица поделилась трогательным кадром с подписчиками Инстаграм и собрала множество удивленных комментариев 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T14:04+0400
2021-11-29T14:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
валерий меладзе
альбина джанабаева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российская певица Альбина Джанабаева удивила подписчиков в Сети – звезда показала старшего, повзрослевшего сына от певца Валерия Меладзе. Надо ли быть удобной для мужа? Джанабаева высказалась о скандалах в семье &gt;&gt;&gt;Своего первенца от Меладзе экс-солистка "ВИА Гра" родила в 2004 году. Мальчика назвали Костей, в честь знаменитого брата артиста. На тот момент Меладзе был женат и лишь спустя несколько лет публика узнала о его отношениях с Джанабаевой. Тогда Валерий развелся с женой и сошелся с Альбиной, которая уже была беременна вторым сыном Лукой. А недавно родила и дочь Машу. Меладзе и Джанабаева редко говорят о личном и еще реже показывают своих детей, но в честь Дня матери Альбина сделала исключение и показала редкий кадр с повзрослевшим Костей. И он произвел фурор среди поклонников пары. "Малыш мой", – смешно подписала публикацию Джанабаева. На фото высокий, взрослый Костя сидит на коленях у мамы. "Как быстро растут чужие дети", "Какой взрослый парень", "Превратился в мужчину", "А шевелюра какая", "Ничего себе малыш", – прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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валерий меладзе, альбина джанабаева, российский шоу-бизнес

Ничего себе малыш: Джанабаева показала повзрослевшего сына от Меладзе

14:04 29.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Певица поделилась трогательным кадром с подписчиками Инстаграм и собрала множество удивленных комментариев
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российская певица Альбина Джанабаева удивила подписчиков в Сети – звезда показала старшего, повзрослевшего сына от певца Валерия Меладзе.
Надо ли быть удобной для мужа? Джанабаева высказалась о скандалах в семье >>>
Своего первенца от Меладзе экс-солистка "ВИА Гра" родила в 2004 году. Мальчика назвали Костей, в честь знаменитого брата артиста. На тот момент Меладзе был женат и лишь спустя несколько лет публика узнала о его отношениях с Джанабаевой. Тогда Валерий развелся с женой и сошелся с Альбиной, которая уже была беременна вторым сыном Лукой. А недавно родила и дочь Машу.
Меладзе и Джанабаева редко говорят о личном и еще реже показывают своих детей, но в честь Дня матери Альбина сделала исключение и показала редкий кадр с повзрослевшим Костей. И он произвел фурор среди поклонников пары.
"Малыш мой", – смешно подписала публикацию Джанабаева. На фото высокий, взрослый Костя сидит на коленях у мамы.
"Как быстро растут чужие дети", "Какой взрослый парень", "Превратился в мужчину", "А шевелюра какая", "Ничего себе малыш", – прокомментировали подписчики.
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