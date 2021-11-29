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Ничего себе малыш: Джанабаева показала повзрослевшего сына от Меладзе
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Певица поделилась трогательным кадром с подписчиками Инстаграм и собрала множество удивленных комментариев
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российская певица Альбина Джанабаева удивила подписчиков в Сети – звезда показала старшего, повзрослевшего сына от певца Валерия Меладзе.
Своего первенца от Меладзе экс-солистка "ВИА Гра" родила в 2004 году. Мальчика назвали Костей, в честь знаменитого брата артиста. На тот момент Меладзе был женат и лишь спустя несколько лет публика узнала о его отношениях с Джанабаевой. Тогда Валерий развелся с женой и сошелся с Альбиной, которая уже была беременна вторым сыном Лукой. А недавно родила и дочь Машу.
Меладзе и Джанабаева редко говорят о личном и еще реже показывают своих детей, но в честь Дня матери Альбина сделала исключение и показала редкий кадр с повзрослевшим Костей. И он произвел фурор среди поклонников пары.
"Малыш мой", – смешно подписала публикацию Джанабаева. На фото высокий, взрослый Костя сидит на коленях у мамы.
"Как быстро растут чужие дети", "Какой взрослый парень", "Превратился в мужчину", "А шевелюра какая", "Ничего себе малыш", – прокомментировали подписчики.
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