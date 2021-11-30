https://sputnik-georgia.ru/20211130/tri-pokoleniya-loboda-pokazala-redkiy-kadr-s-dochkami-i-mamoy---262481617.html

Три поколения: Лобода показала редкий кадр с дочками и мамой

Три поколения: Лобода показала редкий кадр с дочками и мамой

Пользователи Сети не могут нарадоваться на семейную идиллию певицы и удивляются, несколько похожи "девочки" семейства Лободы

2021-11-30T15:58+0400

2021-11-30T15:58+0400

2021-11-30T15:58+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светлана лобода

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода преподнесла неожиданный подарок фанатам – звезда показала редкий снимок, на котором запечатлена с дочками и мамой. Лобода редко дает интервью и рассказывает о личной жизни, а в соцсетях публикует снимки с модных фотосессий и концертов. Но недавно певица приготовила сюрприз для всех фанатов и показала редкую фотографию – на ней запечатлены три поколения семьи певицы. На трогательном снимке с отпуска Лобода позировала вместе с мамой и дочками – старшей Евангелиной и младшей Тильдой. Подписчики порадовались милой фотографии и поблагодарили Светлану за такую откровенность перед публикой. Некоторые также отметили роскошную фигуру артистки. "4 принцессы", "Какая красивая семья", "Девочки семейства Лободы", "Все похожи", "Какая у вас фигура, загляденье", "Светлана всегда роскошна, дочки точно пойдут в маму", – прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светлана лобода, российский шоу-бизнес