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https://sputnik-georgia.ru/20211202/ona-beremenna-rianna-v-oblegayuschem-plate-sprovotsirovala-novye-slukhi---262543478.html
Она беременна? Рианна в облегающем платье спровоцировала новые слухи
Она беременна? Рианна в облегающем платье спровоцировала новые слухи
Новые снимки звезды разлетелись по Сети и вызвали массу догадок поклонников. Некоторые уже успели поздравить певицу и ее возлюбленного A$AP Rocky 02.12.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Американская певица Рианна вышла в свет и спровоцировала новые слухи – поклонники заподозрили звезду в беременности. Совсем недавно Барбадос стал республикой и вышел из-под власти королевства Британии. Президентом нового государства стала Сандра Мейсон. На церемонию инаугурации приехала популярная уроженка острова – Рианна, которую сделали национальным героем. Но фанатов удивило не это, а ее изменившаяся фигура в облегающем платье. Для вечеринки после торжественной части Рианна выбрала длинный наряд горчичного цвета, а также золотистые босоножки. Свой лук звезда дополнила массивными украшениями в тон, а также заплела множество косичек. Внимательные поклонники рассмотрели фигуру звезды и пришли к выводу, что она ждет ребенка. По мнению пользователей Сети, живот артистки стал заметно выделяться. "Она беременна?", "Ри точно в положении", "Рада за нее, дети это счастье", "Детка, да ты беременна", "Поздравляем вас с A$AP!", "Ого, беременная Рианна", "Счастлива за тебя, будущая мама", – прокомментировали в Твиттер. Напомним, что Рианна уже несколько лет встречается с рэпером A$AP Rocky, до этого у нее были неудачные романы с Крисом Брауном и Дрейком. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;
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новости, в мире, рианна, шоу-бизнес

Она беременна? Рианна в облегающем платье спровоцировала новые слухи

13:25 02.12.2021 (обновлено: 13:37 02.12.2021)
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПевица Рианна
Певица Рианна - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Новые снимки звезды разлетелись по Сети и вызвали массу догадок поклонников. Некоторые уже успели поздравить певицу и ее возлюбленного A$AP Rocky
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Американская певица Рианна вышла в свет и спровоцировала новые слухи – поклонники заподозрили звезду в беременности.
Совсем недавно Барбадос стал республикой и вышел из-под власти королевства Британии. Президентом нового государства стала Сандра Мейсон. На церемонию инаугурации приехала популярная уроженка острова – Рианна, которую сделали национальным героем.
Но фанатов удивило не это, а ее изменившаяся фигура в облегающем платье. Для вечеринки после торжественной части Рианна выбрала длинный наряд горчичного цвета, а также золотистые босоножки. Свой лук звезда дополнила массивными украшениями в тон, а также заплела множество косичек.
Внимательные поклонники рассмотрели фигуру звезды и пришли к выводу, что она ждет ребенка. По мнению пользователей Сети, живот артистки стал заметно выделяться. "Она беременна?", "Ри точно в положении", "Рада за нее, дети это счастье", "Детка, да ты беременна", "Поздравляем вас с A$AP!", "Ого, беременная Рианна", "Счастлива за тебя, будущая мама", – прокомментировали в Твиттер.
Напомним, что Рианна уже несколько лет встречается с рэпером A$AP Rocky, до этого у нее были неудачные романы с Крисом Брауном и Дрейком.
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