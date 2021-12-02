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Она беременна? Рианна в облегающем платье спровоцировала новые слухи
13:25 02.12.2021 (обновлено: 13:37 02.12.2021)
© photo: Sputnik / Stringer/
Новые снимки звезды разлетелись по Сети и вызвали массу догадок поклонников. Некоторые уже успели поздравить певицу и ее возлюбленного A$AP Rocky
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Американская певица Рианна вышла в свет и спровоцировала новые слухи – поклонники заподозрили звезду в беременности.
Совсем недавно Барбадос стал республикой и вышел из-под власти королевства Британии. Президентом нового государства стала Сандра Мейсон. На церемонию инаугурации приехала популярная уроженка острова – Рианна, которую сделали национальным героем.
Но фанатов удивило не это, а ее изменившаяся фигура в облегающем платье. Для вечеринки после торжественной части Рианна выбрала длинный наряд горчичного цвета, а также золотистые босоножки. Свой лук звезда дополнила массивными украшениями в тон, а также заплела множество косичек.
🤔 Am I late… is RiRi #pregnant as I’m sure I can see a blooming bump!— Anikka Forbes (@anikkaforbes) November 30, 2021
Beautiful and Glowing @rihanna if you are. Congratulations on ur #nationalhero honour 👏 #barbadosrepublic #barbadosindependence pic.twitter.com/M05C71mIXi
Внимательные поклонники рассмотрели фигуру звезды и пришли к выводу, что она ждет ребенка. По мнению пользователей Сети, живот артистки стал заметно выделяться. "Она беременна?", "Ри точно в положении", "Рада за нее, дети это счастье", "Детка, да ты беременна", "Поздравляем вас с A$AP!", "Ого, беременная Рианна", "Счастлива за тебя, будущая мама", – прокомментировали в Твиттер.
Напомним, что Рианна уже несколько лет встречается с рэпером A$AP Rocky, до этого у нее были неудачные романы с Крисом Брауном и Дрейком.
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