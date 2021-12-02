https://sputnik-georgia.ru/20211202/sud-nad-saakashvili-nachalsya--262539664.html

Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент

Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент

Бывшего президента обвиняют в растрате почти 9 миллионов лари 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T11:53+0400

2021-12-02T11:53+0400

2021-12-02T12:40+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262539025_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6733aed8df1ec3bcc4546fc7c04007d2.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде начался процесс по так называемому "делу пиджаков", в рамках которого экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется в растрате госсредств в крупных размерах, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Яхта, вертолет, Porsche и косметические процедуры могут обойтись Саакашвили в 11 лет тюрьмы>>Экс-президент уже находится в зале заседаний. У здания суда собрались несколько сотен соратников Саакашвили, которые требуют его освобождения. На месте мобилизована полиция.В настоящее время на суде рассматриваются технические вопросы. Ожидается выступление бывшего президента. Трансляцию судебного процесса будет вести Первый канал.Саакашвили обвиняется в нецелевой трате 8,8 миллиона лари из бюджета специальной службы государственной охраны, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).В случае подтверждения вины экс-президенту грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Это не первое обвинение против Саакашвили, он уже привлечен к ответственности по двум уголовным делам – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.Яхта, Porsche и вертолет - за что судят СаакашвилиОбвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно. По делу также проходит бывший руководитель специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия.Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили