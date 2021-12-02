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Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент
Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент
Бывшего президента обвиняют в растрате почти 9 миллионов лари 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T11:53+0400
2021-12-02T12:40+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде начался процесс по так называемому "делу пиджаков", в рамках которого экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется в растрате госсредств в крупных размерах, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Яхта, вертолет, Porsche и косметические процедуры могут обойтись Саакашвили в 11 лет тюрьмы&gt;&gt;Экс-президент уже находится в зале заседаний. У здания суда собрались несколько сотен соратников Саакашвили, которые требуют его освобождения. На месте мобилизована полиция.В настоящее время на суде рассматриваются технические вопросы. Ожидается выступление бывшего президента. Трансляцию судебного процесса будет вести Первый канал.Саакашвили обвиняется в нецелевой трате 8,8 миллиона лари из бюджета специальной службы государственной охраны, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).В случае подтверждения вины экс-президенту грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Это не первое обвинение против Саакашвили, он уже привлечен к ответственности по двум уголовным делам – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.Яхта, Porsche и вертолет - за что судят СаакашвилиОбвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно. По делу также проходит бывший руководитель специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия.Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент

11:53 02.12.2021 (обновлено: 12:40 02.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Михаилом Саакашвили в Тбилисском городском суде. "Дело пиджаков"
Судебный процесс над Михаилом Саакашвили в Тбилисском городском суде. Дело пиджаков - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Бывшего президента обвиняют в растрате почти 9 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде начался процесс по так называемому "делу пиджаков", в рамках которого экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется в растрате госсредств в крупных размерах, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Яхта, вертолет, Porsche и косметические процедуры могут обойтись Саакашвили в 11 лет тюрьмы>>
Экс-президент уже находится в зале заседаний. У здания суда собрались несколько сотен соратников Саакашвили, которые требуют его освобождения. На месте мобилизована полиция.
В настоящее время на суде рассматриваются технические вопросы. Ожидается выступление бывшего президента. Трансляцию судебного процесса будет вести Первый канал.
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Саакашвили обвиняется в нецелевой трате 8,8 миллиона лари из бюджета специальной службы государственной охраны, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.
Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).
В случае подтверждения вины экс-президенту грозит от семи до 11 лет лишения свободы.
Это не первое обвинение против Саакашвили, он уже привлечен к ответственности по двум уголовным делам – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.

Яхта, Porsche и вертолет - за что судят Саакашвили

Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно. По делу также проходит бывший руководитель специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия.
Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.
Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);
Гостиничное обслуживание и билеты для стилиста Михаила Саакашвили Али Камала – 75 тысяч 181 лари (около $43,4 тыс);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах и Батуми для Мариам Саджая (депутат) – 6 тысяч 342 лари (около $3,6 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах Аланы Гаглоевой (бывшая сотрудница администрации президента) – 6 тысяч 401 лари (около $3,7);
Покупка билетов для родителей Веры Кобалия (экс-министр экономики) и ее сестры Нины Кобалия – 38 тысяч 247 лари (около $22,1 тыс);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).
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