Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент
11:53 02.12.2021 (обновлено: 12:40 02.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Михаилом Саакашвили в Тбилисском городском суде. "Дело пиджаков"
© photo: Sputnik / Stringer
Бывшего президента обвиняют в растрате почти 9 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде начался процесс по так называемому "делу пиджаков", в рамках которого экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется в растрате госсредств в крупных размерах, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Экс-президент уже находится в зале заседаний. У здания суда собрались несколько сотен соратников Саакашвили, которые требуют его освобождения. На месте мобилизована полиция.
В настоящее время на суде рассматриваются технические вопросы. Ожидается выступление бывшего президента. Трансляцию судебного процесса будет вести Первый канал.
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Саакашвили обвиняется в нецелевой трате 8,8 миллиона лари из бюджета специальной службы государственной охраны, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.
Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).
В случае подтверждения вины экс-президенту грозит от семи до 11 лет лишения свободы.
Это не первое обвинение против Саакашвили, он уже привлечен к ответственности по двум уголовным делам – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.
Яхта, Porsche и вертолет - за что судят Саакашвили
Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно. По делу также проходит бывший руководитель специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия.
Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.
Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);
Гостиничное обслуживание и билеты для стилиста Михаила Саакашвили Али Камала – 75 тысяч 181 лари (около $43,4 тыс);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах и Батуми для Мариам Саджая (депутат) – 6 тысяч 342 лари (около $3,6 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах Аланы Гаглоевой (бывшая сотрудница администрации президента) – 6 тысяч 401 лари (около $3,7);
Покупка билетов для родителей Веры Кобалия (экс-министр экономики) и ее сестры Нины Кобалия – 38 тысяч 247 лари (около $22,1 тыс);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).
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