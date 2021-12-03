https://sputnik-georgia.ru/20211203/chernyy-lev-na-puti-k-liderstvu-262584894.html

"Черный Лев" на пути к лидерству

"Черный Лев" на пути к лидерству

На тбилисском регбийном стадионе "Авчала" 4 декабря в 16:00 начнется очередной матч в рамках Суперкубка Европы с участием грузинской франшизы "Черный Лев" 03.12.2021, Sputnik Грузия

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ПредысторияПосле завершения осенних тестов национальных сборных вновь настала пора еврокубков, и грузинской команде предстоит встреча с российским клубом "Локомотив-Пенза".Этот матч номинально из 5-го тура группового этапа. Обе указанные команды представляют Восточную конференцию данного турнира, однако если россияне и провели все 4 ранее запланированных матча, то грузины всего в третий раз выйдут на поле в матче этого нового соревнования.Так получилось, что "Черному Льву" пришлось начинать турнир неделей позже остальных, а впоследствии оказалось невозможным проведение одной из ключевых встреч Суперкубка в целом – вылет грузин в Сочи на матч против красноярского "Енисея" совпал с введением ограничений на въезд на территорию России."Черный Лев" столкнулся с серьезными логистическими проблемами, утрясти которые удалось слишком поздно - грузины могли прилететь в Сочи к полуночи, и на их просьбу, отложить начало встречи с 12 часов пополудни на 3 часа руководство сибиряков ответило отказом. Короче, матч не состоялся и будет сыгран, скорее всего, в марте 2022 года, до начала стадии плей-офф.Так что, если российские "железнодорожники" играют свой предпоследний матч в группе "Восток", то грузины лишь на подходе к экватору. И турнирное положение команд сравнивать также не приходится. Пензенцы проиграли все четыре своих матча, набрав единственное очко – бонус за поражение от "Тель-Авив Хит" с малой разницей в счете.А грузинская франшиза, напротив, набрала возможный максимум очков, с бонусами обыграв "Хит" в Тбилиси, а "Локо" - в Пензе. В таблице розыгрыша "Черный Лев" лишь на очко отстает от "Енисея", который, кстати, после двух уверенных побед над соотечественниками из Пензы в Москве неожиданно уступил израильской франшизе и набрал 11 очков. К слову, Израиль закрыл границы для всех иностранцев, и встреча "Тель-Авив Хит" с "Енисеем" 5 декабря не состоится. Сроки проведения обоих отложенных матчей будут объявлены позже, а пока в субботу грузинам предоставляется реальный шанс возглавить турнирную таблицу.Невзирая на травмы и усталостьЧто касается матча первого круга между субботними соперниками, то, как было сказано выше, "Черный Лев" в Пензе выиграл с премиальным очком, которое приплюсовывается к четырем основным очкам за занос на три попытки больше соперника. Так вот, грузины победили 27:11, записав на свой счет 4 попытки против одной пензенской.По сравнению с тем матчем, в стартовом составе "Черного Льва" 7 новых лиц - Николоз Хатиашвили, Тенгиз Замтарадзе, Гиорги Пертаиа, Лаша Джаиани, Иосеб Гушарашвили, Лаша Ломидзе и Сандро Тодуа. В связи с усталостью части игроков, в ноябре задействованных за "Лелос", а также из-за травм Левану Маисашвили пришлось существенно обновлять заявку, однако сплав опыта и молодости должен оправдать себя и на этот раз, ведь и среди молодых немало ребят, имеющих опыт игры за национальную сборную.Капитан команды Мераб Шарикадзе пропускает матч по причине перелома пальца руки, и в его отсутствие капитаном будет ветеран Лаша Хмаладзе.Что касается гостей, то в их заявке из 23-х игроков пятеро представляют Грузию – в стартовом составе на поле выйдут Тариэл Донадзе, Илиа Спандерашвили, Реваз Бродзели и Ника Цирекидзе, а вернувшийся из сборной Гиорги Чкоидзе выйдет на замену.Да, и самое приятное – после долгой паузы международный регби в Грузии пройдет при непосредственном участии болельщиков. На трибуны "Авчала" будет допущено 30% зрителей от полной вместимости ареныСостав "Черного Льва" на матч против "Локомотив-Пенза":1. Николоз Хатиашвили, 2. Тенгиз Замтарадзе, 3. Гиорги Пертаиа, 4. Нодар Чеишвили, 5. Лаша Джаиани, 6. Иосеб Гушарашвили, 7. Сандро Мамамтавришвили, 8. Лука Иванишвили, 9. Тенгиз Перанидзе, 10. Гиорги Бабунашвили, 11. Сандро Тодуа, 12. Лаша Ломидзе, 13. Деме Тапладзе, 14. Мириан Модебадзе, 15. Лаша Хмаладзе (капитан).Запасные: 16. Гога Хурошвили, 17. Гога Кадариа, 18. Ника Абуладзе, 19. Михеил Бабунашвили, 20. Торнике Акубардиа, 21. Лука Маткава, 22. Сандро Сванидзе, 23. Гурам Кандаурашвили.

https://sputnik-georgia.ru/20211030/match-superkubka-evropy-po-regbi-mezhdu-eniseem-stm-i-chernym-lvom-perenesen-261624766.html

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