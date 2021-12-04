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https://sputnik-georgia.ru/20211204/ne-perebor-keyt-bekinseyl-razygrala-doch-otkrovennoy-fotografiey-madonny-262483804.html
"Не перебор?": Кейт Бекинсейл разыграла дочь откровенной фотографией Мадонны
"Не перебор?": Кейт Бекинсейл разыграла дочь откровенной фотографией Мадонны
Пятая точка певицы Мадонны не дает покоя: теперь ею звезды уже разыгрывают своих детей
2021-12-04T10:10+0400
2021-12-04T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Актриса Кейт Бекинсейл разыграла свою дочь, прислав ей откровенное фото Мадонны, однако выдала его за свое.Так Кейт решила разыграть свою 22-летнюю дочь Лили Мо Шин. Девушка получила от матери откровенное фото, которое сопровождалось сообщением: "Я опубликовала это – как думаешь, не перебор? Просто моя задница выглядит замечательно".Шутка в том, что откровенный снимок принадлежит не Кейт, а Мадонне. Актриса выложила скрин переписки с дочерью, из которой становится понятно, что девушка была смущена."Да, пожалуй, это уже перебор. Но вышло артистично", – написала Лили.Потом Бекинсейл призналась дочери, что на фото не она, удивившись, что родная дочь не узнала ее на фото, пусть там и не было лица.В свою очередь, жертва розыгрыша была рада узнать, что ее обвели вокруг пальца. Девушка отметила, что если бы такое произошло на самом деле, она бы скорее испытала беспокойство, чем стыд.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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мадонна, зарубежные звезды

"Не перебор?": Кейт Бекинсейл разыграла дочь откровенной фотографией Мадонны

10:10 04.12.2021
© AFP / RICH FURYКейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© AFP / RICH FURY
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Пятая точка певицы Мадонны не дает покоя – теперь ею звезды уже разыгрывают своих детей
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Актриса Кейт Бекинсейл разыграла свою дочь, прислав ей откровенное фото Мадонны, однако выдала его за свое.
Так Кейт решила разыграть свою 22-летнюю дочь Лили Мо Шин. Девушка получила от матери откровенное фото, которое сопровождалось сообщением: "Я опубликовала это – как думаешь, не перебор? Просто моя задница выглядит замечательно".
Шутка в том, что откровенный снимок принадлежит не Кейт, а Мадонне. Актриса выложила скрин переписки с дочерью, из которой становится понятно, что девушка была смущена.
"Да, пожалуй, это уже перебор. Но вышло артистично", – написала Лили.
Потом Бекинсейл призналась дочери, что на фото не она, удивившись, что родная дочь не узнала ее на фото, пусть там и не было лица.
В свою очередь, жертва розыгрыша была рада узнать, что ее обвели вокруг пальца. Девушка отметила, что если бы такое произошло на самом деле, она бы скорее испытала беспокойство, чем стыд.
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