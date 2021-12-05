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Элджей покинул Россию вслед за Моргенштерном?
Элджей покинул Россию вслед за Моргенштерном?
В Сети пошли слухи о том, что отъезд Элджея может быть связан с "побегом" его коллеги Моргенштерна в Дубаи после обвинений, связанными с пропагандой наркотиков
2021-12-05T07:17+0400
2021-12-05T07:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кипр
дубай
элджей
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Российского рэпера Элджея заметили на Кипре: в Сети подозревают, что артист хочет получит кипрское гражданство.Алексея Узенюка, более известного как Элджей, заметили на Кипре, и не где-то на пляже под солнцем. Рэпер нанес визит в местный миграционный центр для "VIP-клиентов", занимающийся не только иммиграционными вопросами, но и выдачей постоянных видов на жительство.Судя по всему, Элджей решил встретиться перед отъездом со своей бывшей женой Настей Ивлеевой, чтобы попрощаться. Девушка выкладывала сторис со встречи с бывшим возлюбленным.В Сети начали говорить о том, что отъезд Элджея может быть связан с "побегом" его коллеги Моргенштерна в Дубаи после обвинений, связанными с пропагандой наркотиков.Напомним, что Моргенштерн уехал из России после обвинения председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кипр, дубай, элджей, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Элджей покинул Россию вслед за Моргенштерном?

07:17 05.12.2021
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina
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В Сети пошли слухи о том, что отъезд Элджея может быть связан с "побегом" его коллеги Моргенштерна в Дубаи после обвинений, связанными с пропагандой наркотиков
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Российского рэпера Элджея заметили на Кипре: в Сети подозревают, что артист хочет получит кипрское гражданство.
Алексея Узенюка, более известного как Элджей, заметили на Кипре, и не где-то на пляже под солнцем. Рэпер нанес визит в местный миграционный центр для "VIP-клиентов", занимающийся не только иммиграционными вопросами, но и выдачей постоянных видов на жительство.
Судя по всему, Элджей решил встретиться перед отъездом со своей бывшей женой Настей Ивлеевой, чтобы попрощаться. Девушка выкладывала сторис со встречи с бывшим возлюбленным.
В Сети начали говорить о том, что отъезд Элджея может быть связан с "побегом" его коллеги Моргенштерна в Дубаи после обвинений, связанными с пропагандой наркотиков.
Напомним, что Моргенштерн уехал из России после обвинения председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
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