https://sputnik-georgia.ru/20211205/eldzhey-pokinul-rossiyu-vsled-za-morgenshternom-262520618.html

Элджей покинул Россию вслед за Моргенштерном?

Элджей покинул Россию вслед за Моргенштерном?

В Сети пошли слухи о том, что отъезд Элджея может быть связан с "побегом" его коллеги Моргенштерна в Дубаи после обвинений, связанными с пропагандой наркотиков

2021-12-05T07:17+0400

2021-12-05T07:17+0400

2021-12-05T07:17+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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дубай

элджей

моргенштерн

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Российского рэпера Элджея заметили на Кипре: в Сети подозревают, что артист хочет получит кипрское гражданство.Алексея Узенюка, более известного как Элджей, заметили на Кипре, и не где-то на пляже под солнцем. Рэпер нанес визит в местный миграционный центр для "VIP-клиентов", занимающийся не только иммиграционными вопросами, но и выдачей постоянных видов на жительство.Судя по всему, Элджей решил встретиться перед отъездом со своей бывшей женой Настей Ивлеевой, чтобы попрощаться. Девушка выкладывала сторис со встречи с бывшим возлюбленным.В Сети начали говорить о том, что отъезд Элджея может быть связан с "побегом" его коллеги Моргенштерна в Дубаи после обвинений, связанными с пропагандой наркотиков.Напомним, что Моргенштерн уехал из России после обвинения председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кипр, дубай, элджей, моргенштерн, российский шоу-бизнес