Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Элджей покинул Россию вслед за Моргенштерном?
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina/
В Сети пошли слухи о том, что отъезд Элджея может быть связан с "побегом" его коллеги Моргенштерна в Дубаи после обвинений, связанными с пропагандой наркотиков
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Российского рэпера Элджея заметили на Кипре: в Сети подозревают, что артист хочет получит кипрское гражданство.
Алексея Узенюка, более известного как Элджей, заметили на Кипре, и не где-то на пляже под солнцем. Рэпер нанес визит в местный миграционный центр для "VIP-клиентов", занимающийся не только иммиграционными вопросами, но и выдачей постоянных видов на жительство.
Судя по всему, Элджей решил встретиться перед отъездом со своей бывшей женой Настей Ивлеевой, чтобы попрощаться. Девушка выкладывала сторис со встречи с бывшим возлюбленным.
В Сети начали говорить о том, что отъезд Элджея может быть связан с "побегом" его коллеги Моргенштерна в Дубаи после обвинений, связанными с пропагандой наркотиков.
Напомним, что Моргенштерн уехал из России после обвинения председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
Читайте также:
Снова вместе? Ивлеева заинтриговала Сеть снимком с Элджеем
Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.