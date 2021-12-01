https://sputnik-georgia.ru/20211201/snova-vmeste-ivleeva-zaintrigovala-set-snimkom-s-eldzheem--262516911.html

Снова вместе? Ивлеева заинтриговала Сеть снимком с Элджеем

Снова вместе? Ивлеева заинтриговала Сеть снимком с Элджеем

Звезда "Орла и Решки" подогрела слухи о воссоединении с экс-супругом и взволновала всех преданных поклонников

2021-12-01T16:06+0400

2021-12-01T16:06+0400

2021-12-01T16:10+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

элджей

настя ивлеева

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева заинтриговала поклонников: блогер поделилась снимком рэпера Элджея, спровоцировав слухи о воссоединении с экс-мужем. В конце лета Ивлеева призналась, что разводится с Элджеем. Тогда ведущая отмечала, что не сошлась характерами с музыкантом и решение расстаться было обоюдным. После этой грустной новости звезды ни разу не появлялись вместе, но только до недавнего времени. Недавно Ивлеева опубликовала новый сторис в Инстаграм и заинтриговала подписчиков: на новом снимке запечатлен Элджей! Неожиданный поворот подогрел слухи о воссоединении знаменитых экс-возлюбленных. На фото Элджей позировал в модной шапке и черной футболке, а также фирменных украшениях. "Йоу", - коротко написала Настя под кадром и даже не стала объяснять ситуацию. Фанаты предположили, что пара решила дать еще один шанс друг другу, а некоторые подумали, что это исключительно дружеское общение. Ведь недавно Ивлеева заявила, что хочет встречаться с грузином, и подогрела слухи о романе с Егором Кридом. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес