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https://sputnik-georgia.ru/20211201/snova-vmeste-ivleeva-zaintrigovala-set-snimkom-s-eldzheem--262516911.html
Снова вместе? Ивлеева заинтриговала Сеть снимком с Элджеем
Снова вместе? Ивлеева заинтриговала Сеть снимком с Элджеем
Звезда "Орла и Решки" подогрела слухи о воссоединении с экс-супругом и взволновала всех преданных поклонников
2021-12-01T16:06+0400
2021-12-01T16:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
элджей
настя ивлеева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева заинтриговала поклонников: блогер поделилась снимком рэпера Элджея, спровоцировав слухи о воссоединении с экс-мужем. В конце лета Ивлеева призналась, что разводится с Элджеем. Тогда ведущая отмечала, что не сошлась характерами с музыкантом и решение расстаться было обоюдным. После этой грустной новости звезды ни разу не появлялись вместе, но только до недавнего времени. Недавно Ивлеева опубликовала новый сторис в Инстаграм и заинтриговала подписчиков: на новом снимке запечатлен Элджей! Неожиданный поворот подогрел слухи о воссоединении знаменитых экс-возлюбленных. На фото Элджей позировал в модной шапке и черной футболке, а также фирменных украшениях. "Йоу", - коротко написала Настя под кадром и даже не стала объяснять ситуацию. Фанаты предположили, что пара решила дать еще один шанс друг другу, а некоторые подумали, что это исключительно дружеское общение. Ведь недавно Ивлеева заявила, что хочет встречаться с грузином, и подогрела слухи о романе с Егором Кридом. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес

Снова вместе? Ивлеева заинтриговала Сеть снимком с Элджеем

16:06 01.12.2021 (обновлено: 16:10 01.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Звезда "Орла и Решки" подогрела слухи о воссоединении с экс-супругом и взволновала всех преданных поклонников
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева заинтриговала поклонников: блогер поделилась снимком рэпера Элджея, спровоцировав слухи о воссоединении с экс-мужем.
В конце лета Ивлеева призналась, что разводится с Элджеем. Тогда ведущая отмечала, что не сошлась характерами с музыкантом и решение расстаться было обоюдным. После этой грустной новости звезды ни разу не появлялись вместе, но только до недавнего времени.
© Instagram / _agentgirl_Элджей. Скрин сторис Инстаграм Насти Ивлеевой
Элджей. Скрин сторис Инстаграм Насти Ивлеевой - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Элджей. Скрин сторис Инстаграм Насти Ивлеевой
© Instagram / _agentgirl_
Недавно Ивлеева опубликовала новый сторис в Инстаграм и заинтриговала подписчиков: на новом снимке запечатлен Элджей! Неожиданный поворот подогрел слухи о воссоединении знаменитых экс-возлюбленных.
На фото Элджей позировал в модной шапке и черной футболке, а также фирменных украшениях. "Йоу", - коротко написала Настя под кадром и даже не стала объяснять ситуацию.
Фанаты предположили, что пара решила дать еще один шанс друг другу, а некоторые подумали, что это исключительно дружеское общение. Ведь недавно Ивлеева заявила, что хочет встречаться с грузином, и подогрела слухи о романе с Егором Кридом.
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