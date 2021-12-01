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Снова вместе? Ивлеева заинтриговала Сеть снимком с Элджеем
16:06 01.12.2021 (обновлено: 16:10 01.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Звезда "Орла и Решки" подогрела слухи о воссоединении с экс-супругом и взволновала всех преданных поклонников
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева заинтриговала поклонников: блогер поделилась снимком рэпера Элджея, спровоцировав слухи о воссоединении с экс-мужем.
В конце лета Ивлеева призналась, что разводится с Элджеем. Тогда ведущая отмечала, что не сошлась характерами с музыкантом и решение расстаться было обоюдным. После этой грустной новости звезды ни разу не появлялись вместе, но только до недавнего времени.
Элджей. Скрин сторис Инстаграм Насти Ивлеевой
Недавно Ивлеева опубликовала новый сторис в Инстаграм и заинтриговала подписчиков: на новом снимке запечатлен Элджей! Неожиданный поворот подогрел слухи о воссоединении знаменитых экс-возлюбленных.
На фото Элджей позировал в модной шапке и черной футболке, а также фирменных украшениях. "Йоу", - коротко написала Настя под кадром и даже не стала объяснять ситуацию.
Фанаты предположили, что пара решила дать еще один шанс друг другу, а некоторые подумали, что это исключительно дружеское общение. Ведь недавно Ивлеева заявила, что хочет встречаться с грузином, и подогрела слухи о романе с Егором Кридом.
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