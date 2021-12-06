https://sputnik-georgia.ru/20211206/bozhestvennaya-khuliganka-iskhudavshaya-lolita-v-kosmicheskom-naryade-porazila-set-262626625.html
"Божественная хулиганка": исхудавшая Лолита в космическом наряде поразила Сеть
"Божественная хулиганка": исхудавшая Лолита в космическом наряде поразила Сеть
58-летняя артистка приехала на съемки концерта и продемонстрировала стройные ноги в дерзком мини-платье
2021-12-06T16:46+0400
2021-12-06T16:46+0400
2021-12-06T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Российская певица Лолита снова поразила поклонников: исхудавшая звезда продемонстрировала неожиданный и яркий образ. Поклонники Лолиты Милявской давно привыкли к эпатажным образам певицы, которые она часто показывает в блоге Инстраграм. Но даже они были шокированы роликом, который звезда опубликовала недавно. На нем Лолита дефилирует на камеру в космическом, облегающем мини-платье в цвете серебра. В какой-то момент 58-летняя звезда останавливается и делает вид, что нажимает на кнопку сигнализации. "На Песне года было просто огненно", - шутливо подписала видео певица, и фанаты полностью согласились со своим кумиром. "Фигура огонь"; "Ноги великолепные"; "Такая красивая и стройная"; "Божественная хулиганка"; "Какая ты стройняшка"; "Прекрасно выглядите"; "Ты космос", - прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
похудение, лолита милявская, диета, российский шоу-бизнес
"Божественная хулиганка": исхудавшая Лолита в космическом наряде поразила Сеть
58-летняя артистка приехала на съемки концерта и продемонстрировала стройные ноги в дерзком мини-платье
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Российская певица Лолита снова поразила поклонников: исхудавшая звезда продемонстрировала неожиданный и яркий образ.
Поклонники Лолиты Милявской давно привыкли к эпатажным образам певицы, которые она часто показывает в блоге Инстраграм. Но даже они были шокированы роликом, который звезда опубликовала недавно.
На нем Лолита дефилирует на камеру в космическом, облегающем мини-платье в цвете серебра. В какой-то момент 58-летняя звезда останавливается и делает вид, что нажимает на кнопку сигнализации.
"На Песне года было просто огненно", - шутливо подписала видео певица, и фанаты полностью согласились со своим кумиром.
"Фигура огонь"; "Ноги великолепные"; "Такая красивая и стройная"; "Божественная хулиганка"; "Какая ты стройняшка"; "Прекрасно выглядите"; "Ты космос", - прокомментировали подписчики.
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