https://sputnik-georgia.ru/20211206/prazdnik-kruelly-kak-filipp-kirkorov-otmetil-den-rozhdeniya-dochki-262617695.html

Праздник Круэллы: как Филипп Киркоров отметил день рождения дочки?

Праздник Круэллы: как Филипп Киркоров отметил день рождения дочки?

Король поп-сцены устроил небывалое торжество для своей принцессы. На празднике побывали все звезды - от Григория Лепса до Давы

2021-12-06T11:32+0400

2021-12-06T11:32+0400

2021-12-06T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил день рождения дочки – праздник по мотивам фильма "Круэлла" удался на славу и собрал множество звездных гостей. Киркоров всегда мечтал о большой и дружной семье, но пока не встретил свою любовь. Зато он воспитывает двух наследников – Аллу-Викторию и Мартина-Кристина от суррогатной матери. 26 ноября дочери артиста исполнилось 10 лет, но из-за насыщенного графика Филиппа, праздник пришлось перенести на декабрь. И это стоило того. Звездный отец закатил невероятную вечеринку в стиле любимого фильма дочки – диснеевской Круэллы и созвал на праздник знаменитых коллег. Дом Киркоровых на время превратился в черно-белую резиденцию с далматинцами. А сама именинница сияла в роскошном наряде из ленты – жакете с эполетами и пышной юбке ярко-красного цвета. В этом образе Алла-Виктория появилась и в новом выпуске шоу "Модный приговор", где снялся ее отец. Среди приглашенных были замечены: Клава Кока, Регина Тодоренко, певицы Ани Лорак и Зара, Григорий Лепс и блогер Дава. А специальным гостем стал звезда Тик-Тока Даня Милохин. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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григорий лепс, филипп киркоров, зара, регина тодоренко, давид манукян (дава), ани лорак, российский шоу-бизнес, даня милохин