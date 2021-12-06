https://sputnik-georgia.ru/20211206/prazdnik-kruelly-kak-filipp-kirkorov-otmetil-den-rozhdeniya-dochki-262617695.html
Праздник Круэллы: как Филипп Киркоров отметил день рождения дочки?
Праздник Круэллы: как Филипп Киркоров отметил день рождения дочки?
Король поп-сцены устроил небывалое торжество для своей принцессы. На празднике побывали все звезды - от Григория Лепса до Давы
2021-12-06T11:32+0400
2021-12-06T11:32+0400
2021-12-06T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил день рождения дочки – праздник по мотивам фильма "Круэлла" удался на славу и собрал множество звездных гостей. Киркоров всегда мечтал о большой и дружной семье, но пока не встретил свою любовь. Зато он воспитывает двух наследников – Аллу-Викторию и Мартина-Кристина от суррогатной матери. 26 ноября дочери артиста исполнилось 10 лет, но из-за насыщенного графика Филиппа, праздник пришлось перенести на декабрь. И это стоило того. Звездный отец закатил невероятную вечеринку в стиле любимого фильма дочки – диснеевской Круэллы и созвал на праздник знаменитых коллег. Дом Киркоровых на время превратился в черно-белую резиденцию с далматинцами. А сама именинница сияла в роскошном наряде из ленты – жакете с эполетами и пышной юбке ярко-красного цвета. В этом образе Алла-Виктория появилась и в новом выпуске шоу "Модный приговор", где снялся ее отец. Среди приглашенных были замечены: Клава Кока, Регина Тодоренко, певицы Ани Лорак и Зара, Григорий Лепс и блогер Дава. А специальным гостем стал звезда Тик-Тока Даня Милохин. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
григорий лепс, филипп киркоров, зара, регина тодоренко, давид манукян (дава), ани лорак, российский шоу-бизнес, даня милохин
Праздник Круэллы: как Филипп Киркоров отметил день рождения дочки?
11:32 06.12.2021 (обновлено: 11:54 06.12.2021)
Король поп-сцены устроил небывалое торжество для своей принцессы. На празднике побывали все звезды – от Григория Лепса до Давы
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил день рождения дочки – праздник по мотивам фильма "Круэлла" удался на славу и собрал множество звездных гостей.
Киркоров всегда мечтал о большой и дружной семье, но пока не встретил свою любовь. Зато он воспитывает двух наследников – Аллу-Викторию и Мартина-Кристина от суррогатной матери. 26 ноября дочери артиста исполнилось 10 лет, но из-за насыщенного графика Филиппа, праздник пришлось перенести на декабрь. И это стоило того.
Звездный отец закатил невероятную вечеринку в стиле любимого фильма дочки – диснеевской Круэллы и созвал на праздник знаменитых коллег.
Дом Киркоровых на время превратился в черно-белую резиденцию с далматинцами. А сама именинница сияла в роскошном наряде из ленты – жакете с эполетами и пышной юбке ярко-красного цвета. В этом образе Алла-Виктория появилась и в новом выпуске шоу "Модный приговор", где снялся ее отец.
Среди приглашенных были замечены: Клава Кока, Регина Тодоренко, певицы Ани Лорак и Зара, Григорий Лепс и блогер Дава. А специальным гостем стал звезда Тик-Тока Даня Милохин.
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