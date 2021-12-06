https://sputnik-georgia.ru/20211206/velikiy-geymer-no-plokhoy-paren-grayms-posvyatila-pesnyu-ilonu-masku-262622880.html
"Великий геймер", но плохой парень: Граймс посвятила песню Илону Маску
"Великий геймер", но плохой парень: Граймс посвятила песню Илону Маску
Новый видеоклип певицы, выпущенный после разрыва с возлюбленным, произвел фурор среди поклонников и набрал множество просмотров в Сети
2021-12-06T14:44+0400
2021-12-06T14:44+0400
2021-12-06T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Американская певица Граймс выпустила новую песню, посвященную своему бывшему – Илону Маску: новый клип эпатажной звезды набирает просмотры в Сети. Граймс и Илон Маск были самой эффектной и необычной парой. Свой роман знаменитости подтвердили в 2018 году, а уже в 2020-м у них родился сын. Но после трех лет гражданского брака, звезды все-таки решили расстаться. Не так давно Граймс выпустила трек из нового альбома Book 1. Песня называется Player of Games (Игрок в игры). И таким образом певица сослалась на бывшего возлюбленного и их отношения. В песне, посвященной Маску, Граймс раскрыла секреты экс-возлюбленного, чем удивила всех. "Я влюблена в великого геймера. Но он всегда будет любить игру больше, чем меня", – поется в композиции. Так же там есть фразы о том, что избраннику пора уплывать в просторы космоса, ведь "даже любовь не смогла бы удержать" его на месте. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
илон маск, зарубежные звезды
"Великий геймер", но плохой парень: Граймс посвятила песню Илону Маску
Новый видеоклип певицы, выпущенный после разрыва с возлюбленным, произвел фурор среди поклонников и набрал множество просмотров в Сети
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Американская певица Граймс выпустила новую песню, посвященную своему бывшему – Илону Маску: новый клип эпатажной звезды набирает просмотры в Сети.
Граймс и Илон Маск были самой эффектной и необычной парой. Свой роман знаменитости подтвердили в 2018 году, а уже в 2020-м у них родился сын. Но после трех лет гражданского брака, звезды все-таки решили расстаться.
Не так давно Граймс выпустила трек из нового альбома Book 1. Песня называется Player of Games (Игрок в игры). И таким образом певица сослалась на бывшего возлюбленного и их отношения.
В песне, посвященной Маску, Граймс раскрыла секреты экс-возлюбленного, чем удивила всех.
"Я влюблена в великого геймера. Но он всегда будет любить игру больше, чем меня", – поется в композиции. Так же там есть фразы о том, что избраннику пора уплывать в просторы космоса, ведь "даже любовь не смогла бы удержать" его на месте.
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