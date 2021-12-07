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https://sputnik-georgia.ru/20211207/dyshit-sama-predstaviteli-khlebnikovoy-raskryli-pravdu-o-ee-sostoyanii-262652264.html
"Дышит сама": представители Хлебниковой раскрыли правду о ее состоянии
"Дышит сама": представители Хлебниковой раскрыли правду о ее состоянии
В прошлом месяце звезда сильно пострадала в пожаре у себя в квартире. Артистку госпитализировали с сильнейшими ожогами
2021-12-07T13:03+0400
2021-12-07T13:35+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
марина хлебникова
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Представители российской певицы Марины Хлебниковой раскрыли правду о ее состоянии – откровенный пост появился в Инстаграм артистки. 18 ноября Хлебникова пострадала в пожаре, который произошел в ее двухуровневой квартире в Москве. Ходили слухи, что причиной пожара стала сигарета. Звезду госпитализировали в тяжелом состоянии с сильнейшими ожогами туловища и лица. С тех пор СМИ писали о том, что Марину ввели в кому, звезда не может дышать и находится под аппаратом ИВЛ. Но теперь представители Хлебниковой решили раскрыть правду. В личном Инстаграм-аккаунте 56-летней Хлебниковой появился обнадеживающий пост, который расставил все по своим местам. В тексте сказано, что Марина дышит самостоятельно и идет на поправку. Травмы и ожоги заживают, но путь к восстановлению не будет быстрым. Также представители подчеркнули, что будут рассказывать только о глобальных изменениях в состоянии звезды. В палату к артистке пускают только родственников и никто кроме членов семьи не может знать правдивую информацию о ее самочувствии. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, марина хлебникова

"Дышит сама": представители Хлебниковой раскрыли правду о ее состоянии

13:03 07.12.2021 (обновлено: 13:35 07.12.2021)
© photo: Sputnik / Dmitry KorobeynikovМарина Хлебникова
Марина Хлебникова - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Dmitry Korobeynikov
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В прошлом месяце звезда сильно пострадала в пожаре у себя в квартире. Артистку госпитализировали с сильнейшими ожогами
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Представители российской певицы Марины Хлебниковой раскрыли правду о ее состоянии – откровенный пост появился в Инстаграм артистки.
18 ноября Хлебникова пострадала в пожаре, который произошел в ее двухуровневой квартире в Москве. Ходили слухи, что причиной пожара стала сигарета. Звезду госпитализировали в тяжелом состоянии с сильнейшими ожогами туловища и лица. С тех пор СМИ писали о том, что Марину ввели в кому, звезда не может дышать и находится под аппаратом ИВЛ. Но теперь представители Хлебниковой решили раскрыть правду.
В личном Инстаграм-аккаунте 56-летней Хлебниковой появился обнадеживающий пост, который расставил все по своим местам.
В тексте сказано, что Марина дышит самостоятельно и идет на поправку. Травмы и ожоги заживают, но путь к восстановлению не будет быстрым. Также представители подчеркнули, что будут рассказывать только о глобальных изменениях в состоянии звезды.
В палату к артистке пускают только родственников и никто кроме членов семьи не может знать правдивую информацию о ее самочувствии.
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