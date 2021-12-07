https://sputnik-georgia.ru/20211207/frik-uzhasnyy-v-gosdume-sravnili-reperov-oxxxymiron-i-morgenshterna-262617142.html

"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна

"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна

Пока Моргенштерн находится на отдыхе в Дубае, на родине делают нелестные музыкальные сравнения - увы, не в пользу артиста

2021-12-07T07:07+0400

2021-12-07T07:07+0400

2021-12-07T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

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оксимирон (oxxxymiron )

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Известных российских рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна сравнили друг с другом в Госдуме, к сожалению, не в пользу Алишера. В частности, Елена Драпенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, сказала, что песни из нового альбома хип-хоп исполнителя Оксимирона напомнили ей поэзию XX века, сообщает "РЕН ТВ".По словам Драпеко, Оксимирон "безусловно, талантлив". "Лучше, чем Моргенштерн этот, фрик ужасный", – считает она.В этом году Oxxxymiron выпустил первый за шесть лет альбом "Красота и уродство" – в пластинку вошли 22 композиции. Последний альбом Оксимирона "Горгород" вышел в 2015 году. По информации СМИ, "эпическое возвращение" рэпера повлияло на бешеную распродажу билетов на концерты Oxxxymiron.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, российский шоу-бизнес, оксимирон (oxxxymiron )