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"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
© photo: Sputnik / Evgenia Novojenina/
Пока Моргенштерн находится на отдыхе в Дубае, на родине делают нелестные музыкальные сравнения, увы, не в пользу артиста
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Известных российских рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна сравнили друг с другом в Госдуме, к сожалению, не в пользу Алишера.
В частности, Елена Драпенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, сказала, что песни из нового альбома хип-хоп исполнителя Оксимирона напомнили ей поэзию XX века, сообщает "РЕН ТВ".
"Этот поспокойнее, конечно, альбом, чем предыдущий. Поменьше таких диссидентских высказываний, – сказала Драпенко. – Он, конечно, молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я, знаете, вдруг вспомнила поэзию начала XX века. Только они не догадались это под музыку делать".
По словам Драпеко, Оксимирон "безусловно, талантлив".
"Лучше, чем Моргенштерн этот, фрик ужасный", – считает она.
В этом году Oxxxymiron выпустил первый за шесть лет альбом "Красота и уродство" – в пластинку вошли 22 композиции. Последний альбом Оксимирона "Горгород" вышел в 2015 году. По информации СМИ, "эпическое возвращение" рэпера повлияло на бешеную распродажу билетов на концерты Oxxxymiron.
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