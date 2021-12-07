Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/frik-uzhasnyy-v-gosdume-sravnili-reperov-oxxxymiron-i-morgenshterna-262617142.html
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Пока Моргенштерн находится на отдыхе в Дубае, на родине делают нелестные музыкальные сравнения - увы, не в пользу артиста
2021-12-07T07:07+0400
2021-12-07T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
оксимирон (oxxxymiron )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/06/262616830_0:0:1924:1083_1920x0_80_0_0_0118df0c13f7fb661cf92213af2582f7.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Известных российских рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна сравнили друг с другом в Госдуме, к сожалению, не в пользу Алишера. В частности, Елена Драпенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, сказала, что песни из нового альбома хип-хоп исполнителя Оксимирона напомнили ей поэзию XX века, сообщает "РЕН ТВ".По словам Драпеко, Оксимирон "безусловно, талантлив". "Лучше, чем Моргенштерн этот, фрик ужасный", – считает она.В этом году Oxxxymiron выпустил первый за шесть лет альбом "Красота и уродство" – в пластинку вошли 22 композиции. Последний альбом Оксимирона "Горгород" вышел в 2015 году. По информации СМИ, "эпическое возвращение" рэпера повлияло на бешеную распродажу билетов на концерты Oxxxymiron.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/06/262616830_0:0:1924:1443_1920x0_80_0_0_e33b23be5aad539f9e67026cd6b5703f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, российский шоу-бизнес, оксимирон (oxxxymiron )

"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна

07:07 07.12.2021
© photo: Sputnik / Evgenia Novojenina / Перейти в фотобанкРэп исполнитель Оксимирон (Oxxxymiron)
Рэп исполнитель Оксимирон (Oxxxymiron) - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Evgenia Novojenina
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Пока Моргенштерн находится на отдыхе в Дубае, на родине делают нелестные музыкальные сравнения, увы, не в пользу артиста
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Известных российских рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна сравнили друг с другом в Госдуме, к сожалению, не в пользу Алишера.
В частности, Елена Драпенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, сказала, что песни из нового альбома хип-хоп исполнителя Оксимирона напомнили ей поэзию XX века, сообщает "РЕН ТВ".

"Этот поспокойнее, конечно, альбом, чем предыдущий. Поменьше таких диссидентских высказываний, – сказала Драпенко. – Он, конечно, молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я, знаете, вдруг вспомнила поэзию начала XX века. Только они не догадались это под музыку делать".

По словам Драпеко, Оксимирон "безусловно, талантлив".
"Лучше, чем Моргенштерн этот, фрик ужасный", – считает она.
В этом году Oxxxymiron выпустил первый за шесть лет альбом "Красота и уродство" – в пластинку вошли 22 композиции. Последний альбом Оксимирона "Горгород" вышел в 2015 году. По информации СМИ, "эпическое возвращение" рэпера повлияло на бешеную распродажу билетов на концерты Oxxxymiron.
Читайте также:
Прилепин пожалел Бузову и Моргенштерна
Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:02Грузинские корольки и хурму в основном покупают соседние страны
07:32Молодежь в регионах Грузии научат создавать стартапы
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:03Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год
ВчераДвижение в высокогорный регион Грузии частично восстановлено
ВчераРоссия определилась с квотами на работу для иностранцев в 2022 году
ВчераНа дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео
ВчераКанатные дороги Тбилиси: место, стоимость, график
ВчераМашина насмерть сбила пожилую женщину на востоке Грузии
ВчераДесятки тысяч абонентов в Тбилиси останутся без воды на сутки
ВчераЧего ждать от переговоров Путина и Байдена во вторник
Вчера"Мы никого не обманывали" - основатель TBC Bank Хазарадзе дал показания в суде
ВчераСемьи вынужденных переселенцев в Грузии узаконят жилплощадь
ВчераПодозреваемым в убийстве подросткам в Тбилиси предъявлено обвинение
ВчераСлужба инспекции строительства будет создана в Рустави
ВчераПапа Римский заявил о намерении посетить Москву
ВчераБойкотирующая оппозиция сэкономила парламенту Грузии более миллиона лари
ВчераВечер музыки Габриэля Форе пройдет в столице Грузии
ВчераЧемпионат Европы по баскетболу 2022 года откроется матчем в Тбилиси
ВчераВ России выявили случаи заражения штаммом "омикрон"