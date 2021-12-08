https://sputnik-georgia.ru/20211208/saakashvili-ne-lishali-televizora--penitentsiarnaya-sluzhba-262682450.html

Саакашвили не лишали телевизора – пенитенциарная служба

Саакашвили не лишали телевизора – пенитенциарная служба

Пенитенциарная служба обвинила Михаила Саакашвили во лжи 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T11:38+0400

2021-12-08T11:38+0400

2021-12-08T12:42+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Никакие дисциплинарные меры в отношении экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в военном госпитале в городе Гори, не принимались – никто не забирал у него телевизора и не запрещал встречаться с родными, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.Саакашвили прекращает лечение и требует возобновления визитов посетителей>>Ранее Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook написал, что в качестве дисциплинарного наказания его лишили телевизора и к нему не пускают посетителей за то, что во время заселения в тюремную больницу он "случайно повредил" аппаратуру.При этом в заявление отмечено, что директор учреждения №18 начал дисциплинарное производство 29 ноября 2021 года, после того, как экспертиза установила, что стоимость поврежденного в палате Саакашвили кардиомонитора составила менее 150 лари (около 50 долларов).Таким образом, действия Саакашвили не содержат признаков уголовного преступления, на лицо действие, предусмотренное 80-й статьей Кодекса заключенных."На данном этапе осужденный беспрепятственно пользуется правом встречи как с членами семьи, так и со своим лечащим врачом. Специальная пенитенциарная служба не ограничивала осужденного в каких-либо правах", – отмечено в заявлении.Специальная пенитенциарная служба призывает осужденного Михаила Саакашвили воздержатся от распространения ложных и необоснованных обвинений в отношении службы и ее сотрудников.Кроме того, в заявлении подчеркивается, что начало дисциплинарного производства не имеет никакого отношения к решению Службы государственного инспектора.Во вторник Служба госинспектора оштрафовала министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу за нарушение закона о защите персональных данных в отношении Саакашвили. Ведомствам поручено удалить из социальной сети Facebook, а также с официальных веб-страниц аудио- и видеозаписи нахождения экс-президента в тюрьме.Сам осужденный Саакашвили заявил, что прекращает лечение до тех пор, пока не будут удовлетворены санкции, наложенные Службой государственного инспектора на Минюст и Специальную пенитенциарную службу.После 50-дневной голодовки Михаил Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения курса лечения Саакашвили будет возвращен в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после ареста 1 октября.В руставской тюрьме Саакашвили будет отбывать вынесенный ему заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы.При этом срок заключения экс-президента может увеличиться — в данный момент против него в суде рассматривается еще три дела, максимальный срок по одному из которых составляет девять лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/dekabrskie-tezisy-saakashvili-ili-chto-zadumal-eks-prezident-gruzii-262671326.html

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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили