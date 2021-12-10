https://sputnik-georgia.ru/20211210/investitsii-v-gruziyu-vyrosli-262737890.html

Инвестиции в Грузию выросли

Инвестиции в Грузию выросли

Больше всего в Грузию в третьем квартале инвестировали Великобритания, Нидерланды и Чехия 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T07:01+0400

2021-12-10T07:01+0400

2021-12-10T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 299 миллионов долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Основной причиной роста инвестиций называется увеличение показателя реинвестиций.Экономика Грузии - совместная оценка и рекомендации ЕБРР и ЕИБ>>Всего с начала 2021 года объем инвестиций вырос на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Турция.Инвестиции также поступили из Мальты, Франции, Сейшелов, России и других стран.Куда вкладываютСамыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале текущего года были финансовый сектор, энергетика и перерабатывающая промышленность.Инвестиции также вкладывали в транспорт, недвижимость, связь, здравоохранение и социальную помощь, гостиницы и рестораны, а также сельское хозяйство и другие отрасли экономики.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций, они выросли в два раза. В частности, в третьем квартале 2021 года реинвестиции составляли 293,3 миллиона долларов или 98% от общего объема инвестиций в страну.Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Кроме того, "Сакстат" уточнил данные за первое полугодие 2021 года. Так, в первом квартале объем прямых иностранных инвестиций вместо 28,3% сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Что касается второго квартала, когда по предварительным данным было сокращение инвестиций на 2,6%, по уточненным данным, они выросли на 23,9%.Что обещает правительствоСогласно экономической программе правительства, власти обещают, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново. В постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления."Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда">>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/gruziya-sobiraetsya-otkryt-na-svoey-territorii-novye-svobodnye-zony-262347322.html

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экономика, новости, грузия, сакстат, инвестиции, натия турнава