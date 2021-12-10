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Как рост пошлины на экспорт пшеницы из РФ повлияет на стоимость зерна в Грузии

Как рост пошлины на экспорт пшеницы из РФ повлияет на стоимость зерна в Грузии

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 декабря вырастет и составит 91 доллар за тонну 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T20:54+0400

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грузия

зерно

леван силагава

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Правительству Грузии следует принять меры для регулирования рынка пшеницы, чтобы не допустить подорожания хлеба, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.Цена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков >>Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 14 декабря включительно составляет 84,9 доллара за тонну. По информации Минсельхоза России, пошлина на экспорт пшеницы с 15 по 21 декабря включительно снова вырастет и составит 91 доллар за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 330,1 доллара за тонну.По словам Силагава, во всем мире рост стоимости пшеницы обусловлен ожиданиями на принятие Россией решения о введении определенных ограничений по экспорту зерна.Кроме того, эксперт приводит и вторую проблему для Грузии - это завершение в ближайшем времени программы субсидирования потребляемой электроэнергии, которая подразумевает софинансирование производства продукции первой необходимости.Ставка на мукуЦена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета. За пять месяцев цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 350 долларов. Поэтому для грузинских мелькомбинатов больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте. Тем более, стоимость зерна вдобавок растет и за счет увеличения таможенного тарифа, введенного Россией - самым крупным поставщиком пшеницы в Грузию. Муку страна также завозит по большей части из России, но на этот продукт экспортная пошлина не взымается.За 9 месяцев с начала года импорт пшеницы снизился на 15,6%. В страну завезли 282,8 тысячи тонн зерна стоимостью 67,8 миллиона долларов. Параллельно со снижением импорта пшеницы импорт пшеничной муки в страну увеличился вдвое. В январе-сентябре текущего года 4,9 миллиона долларов потрачено на закупку 16,4 тысячи тонн муки. Соответственно импорт увеличился на 115,5%.Несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы, их хватит на два месяца.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, россия, новости, грузия, зерно, леван силагава