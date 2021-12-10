Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211210/kak-rost-poshliny-na-eksport-pshenitsy-iz-rf-povliyaet-na-stoimost-zerna-v-gruzii-262767454.html
Как рост пошлины на экспорт пшеницы из РФ повлияет на стоимость зерна в Грузии
Как рост пошлины на экспорт пшеницы из РФ повлияет на стоимость зерна в Грузии
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 декабря вырастет и составит 91 доллар за тонну 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T20:54+0400
2021-12-10T20:54+0400
экономика
россия
новости
грузия
зерно
леван силагава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22810/91/228109135_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_ae2c52ed2fc84842d8833e75cc9e0f63.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Правительству Грузии следует принять меры для регулирования рынка пшеницы, чтобы не допустить подорожания хлеба, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.Цена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков &gt;&gt;Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 14 декабря включительно составляет 84,9 доллара за тонну. По информации Минсельхоза России, пошлина на экспорт пшеницы с 15 по 21 декабря включительно снова вырастет и составит 91 доллар за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 330,1 доллара за тонну.По словам Силагава, во всем мире рост стоимости пшеницы обусловлен ожиданиями на принятие Россией решения о введении определенных ограничений по экспорту зерна.Кроме того, эксперт приводит и вторую проблему для Грузии - это завершение в ближайшем времени программы субсидирования потребляемой электроэнергии, которая подразумевает софинансирование производства продукции первой необходимости.Ставка на мукуЦена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета. За пять месяцев цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 350 долларов. Поэтому для грузинских мелькомбинатов больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте. Тем более, стоимость зерна вдобавок растет и за счет увеличения таможенного тарифа, введенного Россией - самым крупным поставщиком пшеницы в Грузию. Муку страна также завозит по большей части из России, но на этот продукт экспортная пошлина не взымается.За 9 месяцев с начала года импорт пшеницы снизился на 15,6%. В страну завезли 282,8 тысячи тонн зерна стоимостью 67,8 миллиона долларов. Параллельно со снижением импорта пшеницы импорт пшеничной муки в страну увеличился вдвое. В январе-сентябре текущего года 4,9 миллиона долларов потрачено на закупку 16,4 тысячи тонн муки. Соответственно импорт увеличился на 115,5%.Несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы, их хватит на два месяца.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211203/tseny-na-prodovolstvie-v-mire-prodolzhayut-rasti---novye-dannye-fao-262578002.html
https://sputnik-georgia.ru/20211126/zapasov-pshenitsy-gruzii-khvatit-na-dva-mesyatsa---ministr-262403367.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22810/91/228109135_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_f389f99d672f09a491ee41d787e8f698.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, россия, новости, грузия, зерно, леван силагава

Как рост пошлины на экспорт пшеницы из РФ повлияет на стоимость зерна в Грузии

20:54 10.12.2021
© photo: Sputnik / Artem Kreminskiy / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Юге России
Уборка зерновых на Юге России - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Artem Kreminskiy
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 декабря вырастет и составит 91 доллар за тонну
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Правительству Грузии следует принять меры для регулирования рынка пшеницы, чтобы не допустить подорожания хлеба, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.
Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.
Цена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков >>
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 14 декабря включительно составляет 84,9 доллара за тонну. По информации Минсельхоза России, пошлина на экспорт пшеницы с 15 по 21 декабря включительно снова вырастет и составит 91 доллар за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 330,1 доллара за тонну.

"Думаю, важно, чтобы экономическая команда Грузии приняла своевременное решение, чтобы застраховаться от возможного роста стоимости хлеба", - заявил Силагава Sputnik Грузия.

По словам Силагава, во всем мире рост стоимости пшеницы обусловлен ожиданиями на принятие Россией решения о введении определенных ограничений по экспорту зерна.
Кроме того, эксперт приводит и вторую проблему для Грузии - это завершение в ближайшем времени программы субсидирования потребляемой электроэнергии, которая подразумевает софинансирование производства продукции первой необходимости.

Ставка на муку

Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета. За пять месяцев цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 350 долларов. Поэтому для грузинских мелькомбинатов больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.
Тем более, стоимость зерна вдобавок растет и за счет увеличения таможенного тарифа, введенного Россией - самым крупным поставщиком пшеницы в Грузию. Муку страна также завозит по большей части из России, но на этот продукт экспортная пошлина не взымается.
Уборка урожая зерновых, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
Цены на продовольствие в мире продолжают расти - новые данные FAO
3 декабря, 17:52
За 9 месяцев с начала года импорт пшеницы снизился на 15,6%. В страну завезли 282,8 тысячи тонн зерна стоимостью 67,8 миллиона долларов. Параллельно со снижением импорта пшеницы импорт пшеничной муки в страну увеличился вдвое. В январе-сентябре текущего года 4,9 миллиона долларов потрачено на закупку 16,4 тысячи тонн муки. Соответственно импорт увеличился на 115,5%.
Несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы, их хватит на два месяца.
Пшеница, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Запасов пшеницы Грузии хватит на два месяца - министр
26 ноября, 20:53
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:12Flydubai увеличивает число рейсов в Тбилиси
20:54Как рост пошлины на экспорт пшеницы из РФ повлияет на стоимость зерна в Грузии
20:19Золотая грузинская монета поступит в продажу 13 декабря
20:03Тренер "Черного льва": бюджет "Енисея-СТМ" превышает бюджет Союза регби Грузии
19:48Ставка на экотуризм – Грузия выходит на новый уровень гостеприимства
19:23Профильный комитет парламента Грузии одобрил госбюджет страны на 2022 год
18:56"Это аморальная политика" - власти Грузии критикуют оппозицию за письмо в Брюссель
18:39Очередная партия продовольственной помощи из России прибыла в Кыргызстан - видео
18:31В "оппозиционном оазисе" Грузии вновь не смогли избрать главу сакребуло
18:16Незаконные "карманные" деньги в Грузию не прошли
18:01Georgia on my mind: в Грузии выступит сын кинолегенды Клинта Иствуда
17:46Сотрудников погранслужбы Украины привлекли к ответственности из-за выезда Саакашвили
17:31Смарт-часы Apple Watch назвали небезопасными: на компанию подали в суд
17:16В Тбилиси открылся "Базар на Орбелиани"
16:46Выборы, пандемия и Саакашвили: народный защитник Грузии презентовала отчет за 2021 год
16:16Суд Лондона разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
16:15Тикарадзе останется в Минздраве до конца года
15:45"Чипируют, как свиней" - соцсети в Грузии взорвались из-за новости о подкожных чипах
15:28В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера
15:06"Бегают как электровеники": как живут маленькие мигранты на белорусско-польской границе