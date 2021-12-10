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В седьмой раз – премьер Британии Борис Джонсон стал отцом
В седьмой раз – премьер Британии Борис Джонсон стал отцом
Многодетный отец и его молодая жена уже раскрыли пол новорожденного ребенка и растрогали всех поклонников своей семьи
2021-12-10T11:44+0400
2021-12-10T11:50+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Премьер-министр Британии Борис Джонсон снова стал отцом – седьмой наследник политика появился на свет 9 декабря. 57-летний Джонсон женился на 33-летней Кэрри Саймондс весной 2021 года. До этого пара успела обзавестись совместным ребенком – сыном Уилфредом. Для Кэрри малыш стал первенцем, в то время как для Джонсона шестым ребенком. У политика подрастает четверо детей от первого брака, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. Но в 2021 году западная пресса сообщила, что Кэрри снова беременна. 9 декабря стало известно, что Джонсон стал отцом в седьмой раз. Об этом рассказали журналисты Daily Mail. Счастливые родители не стали скрывать пол ребенка – у премьер-министра и его жены родилась девочка. "И у матери, и у малыша все в порядке. Пара хочет поблагодарить прекрасную команду NHS за заботу и поддержку", – процитировало слова представителей Джонсона издание. Напомним, что после рождения первого ребенка, Кэрри не стала уходить в декрет, что хочет повторить и в этот раз. Молодая мама занята своим фондом по защите животных.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В седьмой раз – премьер Британии Борис Джонсон стал отцом

11:44 10.12.2021 (обновлено: 11:50 10.12.2021)
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Многодетный отец и его молодая жена уже раскрыли пол новорожденного ребенка и растрогали всех поклонников своей семьи
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Премьер-министр Британии Борис Джонсон снова стал отцом – седьмой наследник политика появился на свет 9 декабря.
57-летний Джонсон женился на 33-летней Кэрри Саймондс весной 2021 года. До этого пара успела обзавестись совместным ребенком – сыном Уилфредом. Для Кэрри малыш стал первенцем, в то время как для Джонсона шестым ребенком. У политика подрастает четверо детей от первого брака, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. Но в 2021 году западная пресса сообщила, что Кэрри снова беременна.
9 декабря стало известно, что Джонсон стал отцом в седьмой раз. Об этом рассказали журналисты Daily Mail. Счастливые родители не стали скрывать пол ребенка – у премьер-министра и его жены родилась девочка.
"И у матери, и у малыша все в порядке. Пара хочет поблагодарить прекрасную команду NHS за заботу и поддержку", – процитировало слова представителей Джонсона издание.
Напомним, что после рождения первого ребенка, Кэрри не стала уходить в декрет, что хочет повторить и в этот раз. Молодая мама занята своим фондом по защите животных.
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