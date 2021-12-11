https://sputnik-georgia.ru/20211211/gruzinskie-kanikuly-ravshany-kurkovoy-gde-otdykhaet-aktrisa--262779761.html

"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?

"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?

Красота не только в Тбилиси, решила Равшана и отправилась в живописные края Грузии

2021-12-11T14:29+0400

2021-12-11T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова продолжает свой отдых в Грузии, путешествуя по разным городам и регионам страны."Счастье – это сорваться в Грузию": Равшана Куркова отдыхает в Тбилиси >>>Однако в этот раз артистка не стала делиться фотографиями, а просто опубликовала свои фото и видеовпечатления с "грузинских каникул" в сторис Instagram. Там можно увидеть, что Куркова побывала в монастырском комплексе Давид Гареджи.Ранее актриса поделилась колоритными снимками, где она гуляет по столице Грузии. Показала и картину известной грузинской художницы Нино Чакветадзе, которую она себе купила.Стоит отметить, что Равшана Куркова не в первый раз посетила Грузию. Ранее она приезжала сюда в 2019 году и также щедро делилась фотографиями с отдыха.Равшана Куркова – 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в сериале "Барвиха". Также многим зрителям артистка полюбилась благодаря роли дворника Мавлюды из Узбекистана в сериале "А у нас во дворе". Кроме того, Равшана снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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