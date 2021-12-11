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"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?
14:29 11.12.2021 (обновлено: 14:45 11.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Красота не только в Тбилиси, решила Равшана и отправилась в живописные края Грузии
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова продолжает свой отдых в Грузии, путешествуя по разным городам и регионам страны.
Однако в этот раз артистка не стала делиться фотографиями, а просто опубликовала свои фото и видеовпечатления с "грузинских каникул" в сторис Instagram. Там можно увидеть, что Куркова побывала в монастырском комплексе Давид Гареджи.
Побывав в Кахети, нельзя не отправиться в село Цинандали и не попробовать местного вина, что и сделала Равшана. Вместе с вином, здесь знаменитость насладилась и живописными видами края.
Ранее актриса поделилась колоритными снимками, где она гуляет по столице Грузии. Показала и картину известной грузинской художницы Нино Чакветадзе, которую она себе купила.
Стоит отметить, что Равшана Куркова не в первый раз посетила Грузию. Ранее она приезжала сюда в 2019 году и также щедро делилась фотографиями с отдыха.
Равшана Куркова – 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в сериале "Барвиха". Также многим зрителям артистка полюбилась благодаря роли дворника Мавлюды из Узбекистана в сериале "А у нас во дворе". Кроме того, Равшана снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".
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