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https://sputnik-georgia.ru/20211211/gruzinskie-kanikuly-ravshany-kurkovoy-gde-otdykhaet-aktrisa--262779761.html
"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?
"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?
Красота не только в Тбилиси, решила Равшана и отправилась в живописные края Грузии
2021-12-11T14:29+0400
2021-12-11T14:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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равшана куркова
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова продолжает свой отдых в Грузии, путешествуя по разным городам и регионам страны."Счастье – это сорваться в Грузию": Равшана Куркова отдыхает в Тбилиси &gt;&gt;&gt;Однако в этот раз артистка не стала делиться фотографиями, а просто опубликовала свои фото и видеовпечатления с "грузинских каникул" в сторис Instagram. Там можно увидеть, что Куркова побывала в монастырском комплексе Давид Гареджи.Ранее актриса поделилась колоритными снимками, где она гуляет по столице Грузии. Показала и картину известной грузинской художницы Нино Чакветадзе, которую она себе купила.Стоит отметить, что Равшана Куркова не в первый раз посетила Грузию. Ранее она приезжала сюда в 2019 году и также щедро делилась фотографиями с отдыха.Равшана Куркова – 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в сериале "Барвиха". Также многим зрителям артистка полюбилась благодаря роли дворника Мавлюды из Узбекистана в сериале "А у нас во дворе". Кроме того, Равшана снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, кахети, шоу, равшана куркова, российский шоу-бизнес

"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?

14:29 11.12.2021 (обновлено: 14:45 11.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРавшана Куркова
Равшана Куркова - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Красота не только в Тбилиси, решила Равшана и отправилась в живописные края Грузии
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова продолжает свой отдых в Грузии, путешествуя по разным городам и регионам страны.
"Счастье – это сорваться в Грузию": Равшана Куркова отдыхает в Тбилиси >>>
Однако в этот раз артистка не стала делиться фотографиями, а просто опубликовала свои фото и видеовпечатления с "грузинских каникул" в сторис Instagram. Там можно увидеть, что Куркова побывала в монастырском комплексе Давид Гареджи.

Побывав в Кахети, нельзя не отправиться в село Цинандали и не попробовать местного вина, что и сделала Равшана. Вместе с вином, здесь знаменитость насладилась и живописными видами края.

Ранее актриса поделилась колоритными снимками, где она гуляет по столице Грузии. Показала и картину известной грузинской художницы Нино Чакветадзе, которую она себе купила.
Стоит отметить, что Равшана Куркова не в первый раз посетила Грузию. Ранее она приезжала сюда в 2019 году и также щедро делилась фотографиями с отдыха.
Равшана Куркова – 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в сериале "Барвиха". Также многим зрителям артистка полюбилась благодаря роли дворника Мавлюды из Узбекистана в сериале "А у нас во дворе". Кроме того, Равшана снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".
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