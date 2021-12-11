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"Низкий поступок": Мадонна поссорилась с 50 Cent из-за своей откровенной фотосессии
19:09 11.12.2021 (обновлено: 19:30 11.12.2021)
© AP Photo / John ShearerПевица Мадонна
© AP Photo / John Shearer
Знаменитости вступили в перепалку в социальных сетях, которая в итоге завершилась извинениями рэпера. Но осадочек остался
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Певица Мадонна и рэпер 50 Cent поссорились из-за откровенной фотосессии поп-иконы – звезда "оголилась" и, похоже, взволновала весь мир.
Речь идет о недавней громкой фотосессии 63-летней Мадонны, во время которой она немного обнажила грудь и свою пятую точку. Именно из-за этого на знаменитую исполнительницу обрушился шквал критики.
Так вот 46-летний рэпер Кертис Джексон, он же 50 Cent, как выяснилось, не оценил эксцентричную выходку Мадонны и написал в Инстаграм: "Поглядите на Мадонну под кроватью, которая все еще пытается делать это "как девственница" в свои 63 (намек на альбом Мадонны Like a Virgin 1984 года. – Прим. ред.).
Мадонна не заставила себя ждать и жестко ответила на критику. Она, в частности, опубликовала в сторис их совместный фотокадр с Кертисом и подписала его:
"Поглядите на 50 Cent, притворяющегося моим другом. Теперь ты решил поливать меня грязью! Полагаю, твоя новая карьера – унижать других в соцсетях. Это самый низкий поступок, какой ты только мог совершить как артист и как взрослый человек".
Более того, оскорбленная Мадонна добавила, что 50 Cent просто-напросто ей завидует, поскольку в ее годы не будет иметь таких форм, а еще станет скучным и неинтересным.
Но на этом перепалка не закончилась, а перешла в Твиттер. Там рэп-исполнитель правда извинился перед дивой, хотя иронично добавил: "Похоже, я обидел Мадонну, раз она откопала нашу старую фотографию с MTV 2003 года, окей. Прости, я не хотел задеть твои чувства, просто сказал то, о чем подумал, когда увидел фото. Надеюсь, ты примешь мои извинения".
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