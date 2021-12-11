https://sputnik-georgia.ru/20211211/nizkiy-postupok-madonna-possorilas-s-50-cent-iz-za-svoey-otkrovennoy-fotosessii-262668433.html

"Низкий поступок": Мадонна поссорилась с 50 Cent из-за своей откровенной фотосессии

"Низкий поступок": Мадонна поссорилась с 50 Cent из-за своей откровенной фотосессии

Знаменитости вступили в перепалку в социальных сетях, которая в итоге завершилась извинениями рэпера. Но осадочек остался

2021-12-11T19:09+0400

2021-12-11T19:09+0400

2021-12-11T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Певица Мадонна и рэпер 50 Cent поссорились из-за откровенной фотосессии поп-иконы – звезда "оголилась" и, похоже, взволновала весь мир.Речь идет о недавней громкой фотосессии 63-летней Мадонны, во время которой она немного обнажила грудь и свою пятую точку. Именно из-за этого на знаменитую исполнительницу обрушился шквал критики. "Не перебор?": Кейт Бекинсейл разыграла дочь откровенной фотографией Мадонны >>>Так вот 46-летний рэпер Кертис Джексон, он же 50 Cent, как выяснилось, не оценил эксцентричную выходку Мадонны и написал в Инстаграм: "Поглядите на Мадонну под кроватью, которая все еще пытается делать это "как девственница" в свои 63 (намек на альбом Мадонны Like a Virgin 1984 года. – Прим. ред.). Мадонна не заставила себя ждать и жестко ответила на критику. Она, в частности, опубликовала в сторис их совместный фотокадр с Кертисом и подписала его: Более того, оскорбленная Мадонна добавила, что 50 Cent просто-напросто ей завидует, поскольку в ее годы не будет иметь таких форм, а еще станет скучным и неинтересным.Но на этом перепалка не закончилась, а перешла в Твиттер. Там рэп-исполнитель правда извинился перед дивой, хотя иронично добавил: "Похоже, я обидел Мадонну, раз она откопала нашу старую фотографию с MTV 2003 года, окей. Прости, я не хотел задеть твои чувства, просто сказал то, о чем подумал, когда увидел фото. Надеюсь, ты примешь мои извинения". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мадонна, зарубежные звезды